Мюнхенская конференция по безопасности учредила премию имени Маккейна

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Мюнхенская конференция по безопасности учредила премию имени американского сенатора Джона Маккейна, который скончался в возрасте 81 года, сообщил пресс-секретарь организации Йоханнес Шмид.

"Конференция приняла решение учредить ежегодную премию имени Джона Маккейна в память о нашем близком друге и давнем компаньоне", — говорится в заявлении.

По словам представителя конференции, претендентами на получение премии станут авторы диссертационных работ разных научных уровней на темы, "особенно близкие сердцу Джона Маккейна". В частности, речь идет вопросах трансатлантических отношений, парламентского контроля над вооруженными силами и моральной ответственности западных стран.

Впервые награда будет представлена 15 февраля 2019 года, в сотрудничестве с Институтом Маккейна, Мюнхенским Университетом Бундесвера, Баварской школой государственной политики при Мюнхенском техническом университете, а также Гешвистер Шоль институтом политических наук при Мюнхенском университете имени Людвига и Максимилиана. Лауреата премии определит жюри во главе с председателем конференции Вольфгангом Ишингером.

Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран-членов НАТО. Сейчас это международный дискуссионный форум, собирающий политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из более чем 40 стран мира. Конференция проходит ежегодно проходит в гостинице Bayerischer Hof. В Мюнхене не подписывают коммюнике и соглашений, при этом конференция является важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня.

Сенатор от Аризоны Джон Маккейн скончался на минувших выходных от рака мозга в возрасте 81 года. Маккейн на протяжении года боролся с агрессивной формой рака мозга. В пятницу родственники сенатора объявили, что он прекратил лечение.