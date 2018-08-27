Мюнхенская конференция по безопасности учредила премию имени Маккейна

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Мюнхенская конференция по безопасности учредила премию имени американского сенатора Джона Маккейна, который скончался в возрасте 81 года, сообщил пресс-секретарь организации Йоханнес Шмид.
По словам представителя конференции, претендентами на получение премии станут авторы диссертационных работ разных научных уровней на темы, "особенно близкие сердцу Джона Маккейна". В частности, речь идет вопросах трансатлантических отношений, парламентского контроля над вооруженными силами и моральной ответственности западных стран.
Впервые награда будет представлена 15 февраля 2019 года, в сотрудничестве с Институтом Маккейна, Мюнхенским Университетом Бундесвера, Баварской школой государственной политики при Мюнхенском техническом университете, а также Гешвистер Шоль институтом политических наук при Мюнхенском университете имени Людвига и Максимилиана. Лауреата премии определит жюри во главе с председателем конференции Вольфгангом Ишингером.
Сенатор от Аризоны Джон Маккейн скончался на минувших выходных от рака мозга в возрасте 81 года. Маккейн на протяжении года боролся с агрессивной формой рака мозга. В пятницу родственники сенатора объявили, что он прекратил лечение.