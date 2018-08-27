В НАТО отреагировали на предложенные Россией консультации по Афганистану

БРЮССЕЛЬ, 27 авг – РИА Новости. В НАТО отреагировали на предложенные Москвой консультации по Афганистану, отметив, что на июльском саммите альянс призывал региональных игроков внести вклад в стабилизацию обстановки в Афганистане.

"На своем последнем саммите в июле прошлого года лидеры НАТО отметили, что региональные игроки должны играть важную роль в поддержке мира и стабилизации в Афганистане, и они призвали Пакистан, Иран и Россию внести вклад в региональную стабильность, полностью поддерживая мирный процесс под руководством самого Афганистана", — сказал РИА Новости пожелавший остаться неназванным чиновник в альянсе.

Ранее в МИД РФ сообщили, что на консультации в "московском формате" по Афганистану были приглашены 12 государств, в том числе США. Кроме того, как отмечает российское внешнеполитическое ведомство, на заседание приглашено руководство политического офиса движения талибов* в Дохе. Представитель госдепа сообщил, что США не будут участвовать во встрече по Афганистану в Москве, так как не считают такой формат эффективным.

На прошлой неделе официальный Кабул заявил, что не планирует принимать участие в организуемой в России встрече так называемого московского формата по Афганистану, так как на эту конференцию может прибыть делегация талибов.

В понедельник Министерство иностранных дел России подтвердило перенос даты консультаций по Афганистану, которые должны были пройти в начале сентября в Москве, новая дата будет согласована по дипломатическим каналам.

"Московский формат" консультаций по Афганистану был создан в 2017 году на основе шестистороннего механизма консультаций спецпредставителей России, Афганистана, Китая, Пакистана, Ирана и Индии. МИД РФ заявляет, что главная задача "Московского формата" — содействие продвижению процесса национального примирения в Афганистане и скорейшему установлению мира в этой стране.

*Террористическая организация, запрещенная в России.