В Китае представили законопроект против сексуальных домогательств

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Власти Китая представили законопроект против сексуальных домогательств, предполагающий введение за них гражданской ответственности, передает агентство Синьхуа.

Как сообщается, постоянный комитет всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) представил проект закона в понедельник.

Проект предлагает определить сексуальное домогательство как действие, "совершаемое наперекор желанию другого человека, выраженного вербально или действием, а также с использованием зависимого положения".

В случае вступления законопроекта в силу, пострадавший сможет законным путем требовать привлечения притеснителя к гражданской ответственности. Кроме того, закон предусматривает ряд мер, которые должны будут предпринять работодатели для предотвращения возможности сексуального домогательства на рабочем месте, включая взыскания, жалобы и превентивные меры.