В Китае представили законопроект против сексуальных домогательств

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Власти Китая представили законопроект против сексуальных домогательств, предполагающий введение за них гражданской ответственности, передает агентство Синьхуа.
Проект предлагает определить сексуальное домогательство как действие, "совершаемое наперекор желанию другого человека, выраженного вербально или действием, а также с использованием зависимого положения".
В случае вступления законопроекта в силу, пострадавший сможет законным путем требовать привлечения притеснителя к гражданской ответственности. Кроме того, закон предусматривает ряд мер, которые должны будут предпринять работодатели для предотвращения возможности сексуального домогательства на рабочем месте, включая взыскания, жалобы и превентивные меры.