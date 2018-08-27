Основатель Pink Floyd попал в базу украинского "Миротворца"

КИЕВ, 27 авг – РИА Новости. Один из основателей рок-группы Pink Floyd, британский музыкант Роджер Уотерс попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец".
Сайт также приводит ссылки на интервью музыканта, в которых он заявил, что "Севастополь очень важен для России и россиян. Существует множество договоров и бумаг, по которым Россия имеет все права на этот город".
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.
В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.