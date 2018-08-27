Основатель Pink Floyd попал в базу украинского "Миротворца"

КИЕВ, 27 авг – РИА Новости. Один из основателей рок-группы Pink Floyd, британский музыкант Роджер Уотерс попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец".

В сообщении на сайте говорится, что Уотерс внесен в базу данных за "антиукраинскую пропаганду, покушение на территориальную целостность Украины, участие в попытках легализации аннексии Крыма Россией".

Сайт также приводит ссылки на интервью музыканта, в которых он заявил, что "Севастополь очень важен для России и россиян. Существует множество договоров и бумаг, по которым Россия имеет все права на этот город".

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами".

В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.