В Кении бегемот убил спасшегося от крокодила рыбака

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В Кении бегемот убил рыбака, которому ранее удалось спастись от крокодила, сообщает издание The Standard.

Хамиси Омари рыбачил на озере Виктория, когда его лодку атаковала самка гиппопотама. Из-за удара 23-летний мужчина выпал за борт. Находившийся в лодке друг не смог помочь ему, и животное растерзало Омари.

Друг погибшего рассказал, что у самки, по всей видимости, недавно были роды, что объясняет ее агрессивное поведение.

"Омари находился в задней части лодки. Все произошло настолько быстро, что я не смог помочь ему", — сказал он.

Ранее Омари провел три месяца в больнице после нападения крокодила, которое, как отмечает издание, произошло в том же месте около года назад.