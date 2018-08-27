В Токио начались тестовые поездки беспилотных такси с пассажирами

ТОКИО, 27 авг – РИА Новости. Испытания беспилотных такси с пассажирами на борту начались в понедельник в Токио в рамках различных проектов с участием беспилотных автомобилей, которые власти Японии надеются задействовать к Олимпийским и Паралимпийским играм 2020 года.
Маршрут движения будет пролегать по оживленным районам Токио Отэмати и Роппонги. Общая дистанция составит около 5,3 километра.
В ходе поездок, кроме пассажиров, в автомобиле будут присутствовать водитель и его помощник, которые должны будут перевести управление в ручной режим в случае возникновения внештатной ситуации.
Предполагается, что оплата проезда в один конец в беспилотном такси составит около 1,5 тысячи иен (около 13 долларов) и будет производиться с помощью приложения на смартфоне.
Специалисты полагают, что внедрение подобных транспортных средств может помочь частично решить проблему пробок на дорогах в крупных городах. Кроме того, летающие автомобили могут быть использованы при ликвидации последствий стихийных бедствий.