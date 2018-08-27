В Минобороны сообщили о подготовке США ударов по Сирии

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В Средиземное море вошел американский эсминец "Росс", вооруженный 28 ракетами "Томагавк", который может нанести удары по любой части Сирии, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Готовятся к провокации

По его словам, это подтверждает "намерения США воспользоваться инсценировкой боевиков в провинции Идлиб с "применением химического оружия" правительственными силами". По данным Конашенкова, инсценировка готовится "при активном участии британских спецслужб".

Ранее в Минобороны заявили, что в Персидский залив прибыл эсминец "Салливанс" ВМС США с 56 крылатыми ракетами на борту, а на авиабазу "Эль-Удейд" в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами.

По информации военного ведомства, указанные объекты прибыли в регион для участия в провокации с химическим оружием, которая станет поводом для нанесения США, Британией и Францией ударов по объектам в Сирии.

Представитель Минобороны отметил, что косвенным подтверждением подготовки Вашингтоном вместе с союзниками акта агрессии против Дамаска служат заявления ряда высших представителей США, Великобритании и Франции о намерении ответить на "применение химического оружия" сирийским правительством.

Накануне встречи с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, которая состоялась 24 августа, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил журналистам, что Вашингтон видит "планы сирийского режима возобновить наступательные военные действия в провинции Идлиб" и что США ответят "самым решительным образом", "если сирийский режим применит химическое оружие". Позже агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Болтон в ходе переговоров заявил о готовности Вашингтона нанести по сирийским правительственным силам военный удар мощнее прежних, если они применят химическое оружие.

Угроза и ультиматум

В российском МИД эти заявления расценили как угрозу и ультиматум.

"Мы слышим ультиматумы из Вашингтона, в том числе публичные, это не сказывается на нашей решимости продолжать линию на полную ликвидацию террористических очагов в Сирии и возвращение этой страны к нормальной жизни", — сказал заместитель министра Сергей Рябков.

Он подчеркнул, что Запад сохраняет курс на раскачивание ситуации в Сирии с целью смены режима в Дамаске. "Мы к такому развитию готовы, мы разоблачаем эти замыслы. Но история, в том числе недавняя, похоже ничему американцев не учит, и сейчас опять мы видим серьезное нагнетание обстановки", — добавил Рябков.

Дипломат также предостерег Вашингтон и его союзников от "новых опрометчивых шагов".