В МИД подтвердили перенос консультаций по Афганистану в Москве

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Министерство иностранных дел России подтвердило перенос даты консультаций по Афганистану, которые должны были пройти в начале сентября в Москве, новая дата будет согласована по дипломатическим каналам.

В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с президентом Афганистана Ашрафом Гани.

"В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в вопросах афганского урегулирования, включая очередное заседание московского формата консультаций по Афганистану под сопредседательством двух стран. Президент ИРА, поддержав в принципиальном плане идею организации московской встречи, предложил перенести ее проведение в связи с необходимостью выработки консолидированной позиции афганской стороны по данному вопросу, в том числе с учетом происходящих кадровых изменений в руководстве силового блока Афганистана", — говорится в сообщении.

Стороны договорились "о совместной проработке новой даты встречи по дипломатическим каналам", добавили в МИД.

На прошедшей неделе официальный Кабул заявил, что не планирует принимать участие в организуемой в России 4 сентября встрече так называемого московского формата по Афганистану, так как на эту конференцию может прибыть делегация талибов*. Наряду с этим Москва и Кабул обменялись рядом жестких заявлений по теме афганского урегулирования.

В конце прошлой недели в отставку ушел советник президента Афганистана по вопросам национальной безопасности Мохаммад Ханиф Атмар. Как передавали СМИ, это произошло якобы из-за его несогласия с курсом президента Ашрафа Гани. Атмар на этом посту несколько раз был в Москве и проводил переговоры с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым и главой МИД Сергеем Лавровым. Как ожидается, его место займет действующий посол Афганистана в США.

* Террористическая организация, запрещенная в России