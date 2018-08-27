В Сербии рыцарский фестиваль собрал 150 тысяч посетителей

БЕЛГРАД, 27 авг – РИА Новости. Крупнейший в Сербии и регионе рыцарский фестиваль, посвященный 600-летию монастыря Манасия, собрал в центральной части страны невиданные ранее 600 участников и 150 тысяч посетителей, чтобы показать светлую сторону Средневековья.

Четвертый рыцарский фестиваль Just Out состоялся 24-26 августа у стен расположенного близ города Деспотовац средневекового монастыря в 120 километрах к юго-востоку от Белграда.

Город был назван в честь правителя Сербии, носившего титул "деспот" – Стефана Лазаревича. Он жил в 1377-1427 годах и был сыном святого сербского князя Лазаря Хребеляновича, погибшего в исторической битве с турками-османами на Косовом поле. Рыцарский фестиваль посвятили шестисотлетию построенного деспотом Стефаном в 1418 году крупнейшего православного монастыря Святой Троицы, называемого Манасия.

Во время фестиваля городок, где при последней переписи населения 2011 года насчитали 4,2 тысячи жителей, наводнило неимоверное даже для Белграда число иностранцев с палатками и рюкзаками, из которых торчали рукояти мечей и топоров. Все возможные гостиничные номера и любые частные варианты размещения были заняты заранее в радиусе 50 километров от города. Участников и гостей фестиваля бесплатно возили на маркированных автобусах, им готовы были помочь волонтеры в многочисленных инфопунктах по всему городу, а местные жители быстро привыкли к появлению свирепых на вид ратников, которые вежливо интересовались на английском, где можно подзарядить мобильный телефон и планшет.

"Мы тут посчитали, у нас получилось 150 тысяч посетителей за три дня", — сообщил РИА Новости программный директор Just Out Боян Тасич после торжественного закрытия фестиваля в воскресенье. Организаторы ожидали максимум 130-140 тысяч гостей и зарегистрировали 600 участников – ремесленников, воинов и их прекрасных дам.

Витязь витязю глаз не выклюет

Открытие фестиваля уже вечером в пятницу наглядно показало "масштаб бедствия". Крутой холм, спускающийся от монастыря к реке Ресаве, заняли зрители, а на площадку между ними и сценой внизу вышли сотни воинов в латах, кольчугах и других доспехах при оружии и со знаменами. Над площадкой высились четыре из 11 башен монастырской крепости Манасии, самой большой в Сербии, достигающей 22 метров от фундамента.

Витязи прибыли из двух десятков стран: Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Дании, Ирана, Италии, Румынии, Сербии, Словакии, Словении, Украины, Франции, Хорватии, Черногории, Чехии, Швеции и Республики Сербской Боснии в составе Боснии и Герцеговины.

После разогрева под средневековую музыку местных и приезжих фолк-ансамблей начались групповые и парные бои.

Первыми на площадку вышли иранцы, показавшие фехтование мечами и саблями все против всех и все на одного. С собой они вывели на поле боя коня, который переволновался от шума, криков и огня факелов и не сразу дал себя увести. Темпераментно порубив друг друга, персидские воины патриотично завершили выступление, растянув национальный флаг над головой единственной в команде девушки.

Двое бойцов из Сербской каскадерской академии почти без защиты на теле устроили лихой поединок на четырех мечах под эстрадную обработку казацкой "Ойся, ты ойся", отчего смолкли непрестанно гудевшие дудки и волынки.

Затем французы междоусобно колотили по шлемам и кирасам мечами и алебардами со звуком гантели, ударяющей в оцинкованное ведро, чехи "разбирались" по-соседски со словаками, румыны в скромных кожаных доспехах неожиданно рьяно сцепились на дуэли, так что истерзали деревянные щиты. Выражение "феодальная раздробленность" приобретало новый, медицинский смысл.

"Мы привезли четырех бойцов из нашего клуба. Они вам могли показаться жесткими в поединках, но на самом деле все веселые парни и очень хорошо подготовлены, поэтому никто не был ранен", — рассказала после схватки Лаура из румынского клуба с непроизносимым названием из трех слов с двумя десятками букв.

Неожиданно миролюбивые венгры сосредоточенно плясали с огнем в темноте, а сербы бились между собой, а потом изображали сражение византийцев и норманнов.

"Силу удара в ньютонах мы не пробовали измерять, в наших поединках засчитываются только чистые попадания по голове и телу оружием. Вы слышите только лязганье металла, потому что под броней у нас толстая одежда из стеганой ткани. Доспехи, мечи и остальное оружие являются точной копией исторических подлинников, но оружие затуплено", — пояснили организаторы турнира из сербского клуба "Белые орлы". Вес доспехов для двух-трехминутного боя достигает 40 килограммов.

В пыли и грохоте удары казались разрушительными, латы скрежетали, зрители охали. Вблизи от объективов телекамер и фотоаппаратов пролетал брошенный щит и пробегал горящий по сценарию рыцарь в плаще, которого тут же, на земле, поливали из огнетушителей. В ход шли мечи, палаши, буздованы — булавы, усыпанные металлическими "перьями"; алебарды и старые добрые боевые секиры. Пропустившие удары латники часто падали в пыль и оставались лежать, потерявший шлем немедленно выводился из боя.

Бугурт, как называется групповая битва до полной сдачи противника, должен был привести как минимум к разрезанию сцепившихся воинов автогеном, но обошлось. Устроители турнира подчеркивают, что травматизм минимален, даже ссадин и синяков после смертельного на вид боя оставаться не должно. Правилами поединков строжайше запрещены прямые уколы и удары в пах и по незащищенным частям тела, если таковые имеются. Когда после долгой череды схваток пыль над ристалищем рассеялась, в вытоптанной траве не осталось никого — все бойцы ушли на своих ногах.

Рыцарские будни

Особой частью трехдневной программы фестиваля стал рыцарский лагерь. По-киношному белые шатры с флажками на шпилях несколькими рядами заняли высокую поляну над рекой Ресавой с видом на башни монастырской крепости. На входе через мост к шатрам жарилось мясо и разливался местный эль. Вход, как везде на мероприятии, был бесплатный и цены, к чести организаторов, не кусались, но посетители толпами шли в лагерь не ради угощений.

Витязи выложили на просушку и для показа перед несколькими десятками шатров доспехи и выставили свой арсенал на козлы. Изрубленные щиты с гербами и шлемы со вмятинами напоминали о вечерних поединках. "Мама, какой шлем!" и "Кто-нибудь видел мой двуручный меч?!", слышалось на нескольких языках.

"Мы вчетвером из бельгийского клуба рыцарей-тамплиеров. У нас здесь огромный шатер, мы его наполнили всей возможной исторической атрибутикой и даже завели книгу для посетителей, называем ее "золотой книгой", где они могут записать свои впечатления и пожелания. Уже третий год приезжаем сюда, выучили некоторые фразы по-сербски, например "мы идем пить пиво", — рассказали немолодые бородатые рыцари и направились туда, где звенят кружки.

Две юные словачки, Зузана и Ана, в средневековых нарядах украсили себя аутентичными ожерельями, произведением собственных рук.

"Наш клуб называется "Аргил", мы делаем такие вот милые украшения и атрибутику. В Словакии у нас много подобных мероприятий, но здесь мы впервые, и это самый большой фестиваль из тех, что мы видели. Здесь столько культур и языков представлено со всех сторон, и это здорово. И намного удобнее, чем было в настоящем Средневековье", — заявили девушки.

На площадке перед одним из шатров был установлен длинный стол, на котором выложили самые разные древние инструменты. Рядом сосредоточенный бородач в соломенной шляпе с помощью рук и ног вытачивает что-то на странном агрегате.

"Это токарный станок викингов, копия оригиналов, дошедших до нас с XI века. Полностью сделан из дерева – дуба и ели. Он просто и быстро собирается и разбирается, поэтому наши гости из французской Нормандии доставили его легко. То же самое делали викинги в своих походах — в собранном виде брали его на корабль, драккар, и по прибытии на сушу, которую хотят захватить, быстро собирали и могли на нем изготовить все, что им нужно. Работающий на нем Фредерик Понтонжене говорит, что умеет на нем делать и тарелки, но чаще это применялась для изготовления оружия", — пояснил за молчуна-умельца приставленный к нему переводчиком юный серб Оливер.

Поблизости лучник в очках терпеливо учил блондинку-посетительницу натягивать тетиву. Девушка не собиралась стрелять, она смеялась и позировала, в двух шагах восхищенно щелкал фотоаппаратом ее молодой человек.

"Из клуба "Черный медведь" в сербском городе Ягодина мы привезли сюда 20 человек – рыцарей, лучников и пару дам. Вот, учу посетителей стрелять из лука – так, чтобы никто не пострадал", — рассказал, освободившись от очередного "ученика", Данило.

Двое молодых чехов спрятались от 35-градусной балканской жары под шатром за щитами с гербом. Общались с посетителями охотно, но на солнцепек не высовывались.

"Здесь столько разного народу и мы можем почти всех понимать, потому что большинство языков – славянские. Нас здесь четверо бойцов, мы выступали на открытии вместе с нашим братьями-словаками. Называемся "Дружина с Буковика" и пытаемся представлять рыцарство нижнего слоя", — объяснял один из них, Михал Молчек, на английском и, не найдя слов, перешел на чешский язык. "Реконструируем низкую шляхту начала XIV века в Богемии при королевском дворе. Ну, тех рыцарей, у кого было мало денег", — нашелся он, и его товарищ Радослав Достал радостно закивал.

Седой господин неподалеку крутил на вертеле тушу какого-то копытного, жир капал в угли, они шипели, прохожие замирали, почуяв аромат.

"Готовлю ягненка на вертеле по средневековому рецепту, для знати. Простой народ тогда больше ел капусту, ячменный хлеб и болтанку из белой муки с водой — "качамак". Ну и, конечно, яблоки, грибы, ягоды. У нас тут несколько исторических обществ из автономного края Воеводина объединились за столом, наши женщины из чего хочешь вкусно готовят", — похвастался, сидя за вертелом, Илья Маргаранович.

Александр Станоевич из городка на юге Сербии Враньска-Баня (не путать с известным в РФ бальнеологическим курортом Врнячка-Баня) щурился и выправлял молотком щит, а потом заново его раскрашивал.

"По профессии я реставратор фресок, окончил Церковную академию искусства и реставрации в Белграде и четыре года уже занимаюсь реконструкцией. Удалось соединить работу и хобби и найти свое место в этом. Есть десяток людей в Сербии, которые делают доспехи. Вот стоит самый молодой наш кузнец-оружейник — Василие. Ему 15 лет, а он делает доспехи, как будто ему 50 лет с лишним – талант. Я больше по щитам, еще у нас есть люди, кто работает с кожей и полотном", — не отрывался от работы Александр. "Ага", – протянул чудо-отрок Василий и продолжил ковырять клещами какую-то железку.

Душевные доспехи

Не снимая меховой варяжской шапки, жался в тень под деревьями и вел за руку жену Инессу переехавший в болгарскую Софию за своей любовью серб Деян Байич.

"Мы начали встречаться еще до увлечения реконструкцией, это выросло из нашего общего хобби. Сейчас не только я участвую в поединках, но и она. А что касается изготовления одежды и атрибутов, тут, конечно, больше женская половина задействована. У нас тут из клуба "Верени" друзья кожевники, шьют одежду и остальное, есть и бойцы, и умельцы-ремесленники одновременно", — объяснил Деян.

"Половина нашей совместной жизни уходит на увлечение ранним Средневековьем. Мы на этом не зарабатываем, только тратим, приходится иметь и другую профессию. В прошлом году посетили свыше десяти подобны фестивалей, в этом году сократили их число, потому что с понедельника до пятницы на работе, а каждые выходные — поездки. Оставили четыре-пять, которые для нас важнее. Наши друзья ездят в Польшу, Данию и Румынию и вот сюда", — добавил он.

За одним из шатров уверенный мужской голос затянул под аккомпанемент барабана бодрую сербскую песню.

"Этот большой барабан из натуральной кожи, называется "гоч". В него с одной стороны ударяют тонкой, а с другой – толстой палочкой. Я только взял инструмент на время, его сделал наш перкуссионист из группы "Херувимы". Тут мы вместе с дружиной, три десятка человек из Кралево, Трстеника, Ниша, Нови-Сада, Крагуеваца, других городов. Рыцарская и реконструкторская тема сейчас на подъеме в Сербии. Увлечение XII-XV веками нашей истории и культуры находит выход в спортивных состязаниях и ремеслах, в первую очередь – в поединках, а еще в музыке и кузнечном деле", — объяснил певец и председатель дружины "Святой князь Лазарь" из Кралево Иван Лазич.

По его словам, рыцарская школа деспота Стефана Лазаревича в сделанном им в начале XV века своей столицей Белграде была одной из лучших в Европе того времени, рыцари съезжались в Сербию, чтобы учиться ратному делу и кодексу поведения. Западноевропейцы приносили свои традиции, материалы, навыки, а обмен доспехами и оружием, приемами их ношения и боя продолжается и сейчас среди реконструкторов.

"Так что нельзя сказать, что мы тяготеем к ним, скорее, мы вместе создавали все это веками. Но главное – наша духовность", — отметил Лазич, потом вдруг ударил в барабан и запел от "От Аляски до Кремля — это Родина моя". Пел он почти без акцента и куплеты знал наизусть.