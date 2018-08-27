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Турчинов назвал размер военного бюджета Украины на 2019 год

Сюжет:
Ситуация на Украине. Август 2018 (323)
(обновлено: 17:17 27.08.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкМорские пехотинцы на репетиции военного парада в честь 27-ой годовщины Независимости Украины в центре КиеваМорские пехотинцы на репетиции военного парада в честь 27-ой годовщины Независимости Украины в центре Киева
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 27 авг — РИА Новости. Секретарь Совета национальной обороны и безопасней Украины Александр Турчинов сообщил, что финансирование сектора безопасности и обороны в 2019 году, исходя из прогнозов кабмина, составит около 200 миллиардов гривен (около 7,1 миллиарда долларов по курсу украинского Нацбанка).

Военнослужащие на генеральной репетиции военного парада в честь 27-ой годовщины Независимости Украины в центре Киева
© РИА Новости / Стрингер
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По данным пресс-службы СНБО, в понедельник состоялось совещание по формированию оборонного бюджета Украины на 2019 год под руководством Турчинова. В нем приняли участие министр экономического развития и торговли Степан Кубив, и.о. министра финансов Оксана Маркарова, министр обороны Степан Полторак, министр внутренних дел Арсен Аваков и руководители всех других силовых структур и ведомств.

"Согласно прогнозу кабинета министров Украины, ВВП на 2019 составит 3946 миллиардов гривен (около 141,2 миллиарда долларов), поэтому финансирование сектора безопасности и обороны Украины, которое должно быть не менее 5% от ВВП, составит около 200 миллиардов гривен", — цитирует Турчинова сайт СНБО.

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© РИА Новости / Стрингер
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По словам Турчинова, среди приоритетных направлений финансирования на следующий год — разработка и закупка современного высокоточного ракетного и артиллерийского вооружения, бронетанковой техники, высокоточных средств поражения, боеприпасов и продуктов специальной химии, а также усиление системы противовоздушной обороны государства и возможностей авиации воздушных сил ВС Украины и тому подобное.

"Одним из важных приоритетных задач оборонного бюджета является реализация социальных гарантий военнослужащих, прежде всего повышение их денежного обеспечения, что необходимо для сохранения профессионального ядра вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины и других силовых структур", — сообщил Турчинов.

Он добавил, что после завершения формирования оборонного бюджета он будет утвержден на заседании СНБО Украины и передан в кабинет министров Украины.

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