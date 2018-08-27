В иракской Басре более 14 человек отравились питьевой водой

БАГДАД, 27 авг — РИА Новости. Число пострадавших от отравления питьевой водой в иракском городе Басра на юге страны превысило 14 тысяч, сообщается в заявлении генерального директора департамента здравоохранения города Басры Рияда Абд аль-Амира.Al-Arabia со ссылкой на заявление департамента здравоохранения Басры сообщал о четырех тысячах пострадавших.
"Число пострадавших от загрязнения (воды — ред.) в Басре достигло более 14 тысяч", — говорится в заявлении.
Отмечается, что 1600 из них поступили в больницы с диареей.
Акции протеста в Ираке начались 8 июля с южного портового города Басра. Ситуация обострилась после гибели одного из демонстрантов, протестующих против безработицы и ухудшения состояния коммунальной отрасли. Протесты из Басры перекинулись на другие провинции юга страны: Майсан, Кербела, Наджаф, Ди-Кар и Бабиль. Демонстрантов и их требования поддержал высший духовный авторитет иракских шиитов Али ас-Систани. Демонстранты требуют от властей положить конец перебоям с электричеством и водоснабжением. Ситуацию усугубила установившаяся в южных провинциях Ирака 50-градусная жара.
Также кувейтское агентство КУНА сообщило, что Кувейт на фоне демонстраций, охвативших Ирак, передал этой стране четыре опреснительные установки мощностью 250 тысяч галлонов каждая, они опресняют воду с низким содержанием солей.