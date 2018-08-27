При обысках у экс-президента Аргентины нашли досье на бизнесменов и шпионов

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Досье с данными о предпринимателях и высокопоставленных сотрудниках спецслужб были найдены в тайнике одного из домов бывшего президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер в ходе обысков в рамках дела о коррупции, пишет газета Clarin со ссылкой на правоохранителей.

Документы были обнаружены в забетонированном тайнике в подвале дома в городе Эль-Калафате, который удалось обнаружить только с помощью специальной сканирующей аппаратуры.

Из тайника, в частности, были изъяты досье на предпринимателя Франсиско де Нарваэс, финансиста Фредерико Эласкаре, одного из бывших руководителей контрразведки Хайме Стиусо и его помощника Педро Виале.

Среди прочих обнаруженных документов издание называет транскрипты записей телефонных разговоров канадской горнодобывающей компании Barrick Gold, переводы скандала о коррупции вокруг бразильской нефтегазовой компании Petrobras, а также данные о банковских операциях различных компаний.

Обыски в трех домах Киршнер состоялись на прошлой неделе. Ведущий расследование федеральный судья Клаудио Бонадио по их итогам уже заявил, что бывшие президенты Аргентины Кристина и Нестор Киршнеры стояли во главе преступной организации, незаконно получавшей денежные средства с 2008 по 2015 год.

Расследование по новому делу о коррупции началось после публикации в СМИ дневников водителя одного из аргентинских предпринимателей. Из этих записей следует, что бизнесмены выплачивали миллионные взятки чиновникам из министерства общественных работ.

В мае Киршнер уже предстала перед судом по подозрению в отмывании денег через гостиничную фирму Hotesur. Киршнер и другие высокопоставленные чиновники из ее администрации также предстанут перед судом в связи с расследованием взрыва в еврейском культурном центре (AMIA) в Буэнос-Айресе в 1994 году.