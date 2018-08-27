В убийстве 35-летнего немца в Хемнице подозревают граждан Сирии и Ирака

БЕРЛИН, 27 авг – РИА Новости. Подозреваемыми по делу об убийстве 35-летнего гражданина Германии в саксонском городе Хемниц проходят 23-летний гражданин Сирии и 22-летний гражданин Ирака, прокуратура города обратилась в суд за ордером на арест обоих мужчин, говорится в заявлении ведомства.

"Прокуратура Хемница сегодня обратилась в административный суд Хемница за ордером на арест 23-летнего гражданина Сирии и 22-летнего гражданина Ирака. Оба мужчины в настоящее время находятся в суде. По данным полицейского расследования, они подозреваются в том, что 26 августа в 3 часа ночи в Хемнице на Брюкенштрассе после вербальной стычки без обоснованной причины нанесли множественные ножевые удары 35-летнему гражданину Германии", — говорится в заявлении, которым располагает РИА Новости.

В заявлении указано, что пострадавший скончался той же ночью от полученных ранений.

"Расследование мотивов, обстоятельств преступления и установление оружия продолжаются", — говорится в заявлении.

В саксонском Хемнице на востоке Германии в ночь на воскресенье произошла драка, в которой погиб 35-летний немец. По неподтвержденным данным, в потасовке участвовали мигранты. Сотни человек приняли участие в воскресенье вечером в несогласованной демонстрации в центре Хемница, в этой связи был досрочно прекращен городской праздник. В акции приняли участие, в том числе, правые радикалы, они выкрикивали угрозы в адрес мигрантов.