Число жертв сильного пожара в Греции выросло до 97 человек

Пожары в Греции и их последствия. Архивное фото

Пожары в Греции и их последствия. Архивное фото

АФИНЫ, 27 авг — РИА Новости. Число жертв пожара, произошедшего 23 июля в Восточной Аттике, выросло до 97 человек, сообщила пожарная служба Греции.

Ранее сообщалось о 96 погибших. По данным пожарных, в больнице скончался 78-летний мужчина.

"Число жертв пожара в Восточной Аттике на данный момент составляет 97 человек. В больницах Аттики на данный момент скончались 14 человек, пострадавших во время пожара", — сообщила пожарная служба.

По ее информации, идентифицированы тела 83 погибших, обнаруженных на месте пожара.

В Греции 23 июля произошло несколько крупных пожаров. В Восточной Аттике при 40-градусной жаре ситуация усугублялась сильным ветром — до 12 баллов по шкале Бофорта, из-за чего пожарные не могли справиться с огнём. Ситуация вышла из-под контроля. Погибли десятки человек, в больницы попали почти 190 человек. Почти все люди погибли в поселке Мати.