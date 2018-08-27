Силовики 30 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 27 авг — РИА Новости. Украинские силовики 30 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, повреждены более 30 зданий, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

"За период с 20 по 26 августа вооруженные силы Украины 30 раз нарушили режим прекращения огня. Повреждения получило 31 здание. По территории республики было выпущено 48 мин калибром 120 миллиметров и 25 мин калибром 82 миллиметра", — сказал представитель ведомства.