ВАШИНГТОН, 27 авг — РИА Новости. Иск Ирана к США в Международном суде ООН является попыткой вмешаться в суверенное право Вашингтона предпринимать законные действия, в том числе восстанавливать санкции, говорится в распространенном в понедельник заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

Международный суд ООН приступил в понедельник к рассмотрению иска, который власти Ирана подали против США в связи с введением Вашингтоном односторонних санкций. В ходе первого раунда прений были представлены аргументы истца. Иран обвиняет США в нарушении договора о дружбе, экономических связях и консульских правах, подписанного двумя странами в 1955 году. Иран подал запрос на указание обеспечительных мер, которые в ожидании решения суда помогут сохранить права ИРИ в рамках договора.

Судебные слушания начались с представления судом аргументов Ирана, содержащихся в иске, в частности, требование к США воздержаться о принятия дальнейших мер, которые могут нарушить положения договора и нанести ущерб иранским интересам.

"Подача иска Ираном в Международный суд ООН является попыткой вмешательства в суверенные права США предпринять законные действия, включая восстановление санкций, что необходимо для защиты нашей национальной безопасности", — говорится в заявлении Помпео.

Он отметил, что США намерены "решительно защищаться" в суде против "необоснованного" иска Ирана.

"Президент Трамп вышел из СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий — ред.) по одной простой причине: оно не смогло гарантировать безопасность американского народа от рисков, созданных иранским руководством", — подчеркнул госсекретарь США.

Помпео добавил, что США "поддерживают иранский народ" и "продолжат работать с союзниками для противодействия дестабилизирующей деятельности иранского режима в регионе".

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой". Он сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.

Ранее глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран обратился в международный суд, чтобы США понесли ответственность за введение санкций.