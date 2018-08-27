ВАШИНГТОН, 27 авг — РИА Новости. Иск Ирана к США в Международном суде ООН является попыткой вмешаться в суверенное право Вашингтона предпринимать законные действия, в том числе восстанавливать санкции, говорится в распространенном в понедельник заявлении госсекретаря США Майка Помпео.
Судебные слушания начались с представления судом аргументов Ирана, содержащихся в иске, в частности, требование к США воздержаться о принятия дальнейших мер, которые могут нарушить положения договора и нанести ущерб иранским интересам.
"Подача иска Ираном в Международный суд ООН является попыткой вмешательства в суверенные права США предпринять законные действия, включая восстановление санкций, что необходимо для защиты нашей национальной безопасности", — говорится в заявлении Помпео.
Он отметил, что США намерены "решительно защищаться" в суде против "необоснованного" иска Ирана.
Помпео добавил, что США "поддерживают иранский народ" и "продолжат работать с союзниками для противодействия дестабилизирующей деятельности иранского режима в регионе".
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой". Он сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.
Ранее глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран обратился в международный суд, чтобы США понесли ответственность за введение санкций.