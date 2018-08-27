Facebook заблокировал страницу Анатолия Шария

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Блогер и журналист Анатолий Шарий рассказал о блокировке своей основной страницы в социальной сети Facebook с 280 тысячами подписчиков.

"Как вы, наверное, заметили, атака продолжается и сегодня без пояснений снесена моя основная верифицированная страница на фейсбук. Не расстраиваемся, мы все решим", — написал он на своей второй странице.

При этом блогер также отметил, что подумывает о переходе с Facebook на другую соцсеть.

Блокировку аккаунта также подтвердила и супруга Шария Ольга. По ее словам, аккаунт был заблокирован без объяснения причин, писем или уведомлений. Ольга Шарий предположила, что подобная ситуация может быть вызвана началом "предвыборного сезона" на Украине. Она также призвала пользователей связаться по этому поводу с администрацией Facebook.

