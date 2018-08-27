Хуг обсудил с представителями ДНР ситуацию на линии соприкосновения

ДОНЕЦК, 27 авг — РИА Новости. Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг обсудил в понедельник в Донецке с представителями самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ситуацию на линии соприкосновения, заявил журналистам представитель ДНР в СЦКК.

"Александр Хуг сегодня прибыл в Донецк. Была проведена встреча с представителями ДНР в СЦКК. Обсуждались вопросы, связанные с безопасностью и общей ситуации на линии соприкосновения", — заявил представитель ведомства.