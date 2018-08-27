В Киеве предложили переименовать одну из улиц в честь Маккейна

КИЕВ, 27 авг — РИА Новости. Одну из улиц в Киеве предлагают переименовать в честь американского сенатора Джона Маккейна, соответствующая петиция зарегистрирована в понедельник на сайте Киевской городской администрации.

Сенатор США от Аризоны скончался в воскресенье в возрасте 81 года. Маккейн на протяжении года боролся с агрессивной формой рака мозга. В пятницу родственники сенатора объявили, что он прекратил лечение.

"Он (Маккейн — ред.) был большим другом и защитником Украины. Считаю, что его имя должно быть увековечено в названии одной из улиц нашего города! Предлагаю переименовать улицу, на которой я живу, Жмеринскую, или назвать новую киевскую улицу", — говорится в тексте петиции.

Чтобы документ был передан на рассмотрение властей, его должны поддержать минимум 10 тысяч человек. По состоянию на 15.00 мск петицию подписали восемь человек.

Кроме того, на сайте Киевсовета зарегистрированы еще три петиции с предложением переименовать улицу, шоссе, сквер или парк в честь Маккейна. Они собрали по три-четыре подписи.

Также идею переименовать одну из улиц или проспект в Киеве в честь Маккейна ранее поддержал советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк. Он выразил надежду, что депутаты Киевсовета и мэр Киева Виталий Кличко ее реализуют.