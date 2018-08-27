США наращивают группировку у берегов Сирии, заявили в Минобороны

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Прибывший в Средиземное море американский эсминец с 28 ракетами "Томагавк" может нанести удары по любой части Сирии, заявил в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Двадцать пятого августа в Средиземное море вошел эсминец ВМС США "Росс" с 28 ракетами "Томагавк", радиус действия которых позволяет нанести удары по всей территории Сирии", — сказал он.

По словам Конашенкова, эти приготовления подтверждают "намерения США воспользоваться инсценировкой боевиков "Хайат Тахрир Аш-Шам*" в провинции Идлиб с "применением химического оружия" правительственными силами".

Инсценировка, по заявлению Конашенкова, готовится "при активном участии британских спецслужб".

Кроме того, ранее в Персидский залив прибыл американский эсминец "Салливанс" с 56 крылатыми ракетами, а на авиабазу "Эль-Удейд" в Катаре был передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами "воздух-земля" JASSM.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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