Саммит России, Турции и Ирана может состояться в Тегеране, заявили в Кремле

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Вопрос о проведении трехстороннего саммита Россия-Турция-Иран в Тегеране прорабатывается, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Трехсторонний саммит готовится. Он может состояться в Тегеране. Такая проработка ведется по мере окончательной готовности и согласования всех нюансов по дипломатическим каналам, мы сделаем соответствующее объявление", — сказал Песков в ответ на вопрос о том, могут ли в Кремле подтвердить информацию турецкого СМИ, что саммит состоится в Иране 7 сентября и прокомментировать, будет ли он в Тегеране или другом иранском городе.

Ранее сообщалось, что саммит Россия-Турция-Иран по Сирии запланирован на первую декаду сентября.