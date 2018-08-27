Макрон призвал ЕС к стратегическому партнерству с Россией и Турцией

ПАРИЖ, 27 авг – РИА Новости, Людмила Орищенко. Президент Франции Эммануэль Макрон считает важным строить стратегическое партнерство Европы с Россией и Турцией.

"Мы не можем в долгосрочной перспективе строить Европу, не думая об отношениях с Россией и Турцией", — сказал Макрон, выступая перед французскими послами в Париже.

"Думаем ли мы сегодня ясно и откровенно, что можем продолжать говорить о членстве Турции в Евросоюзе, когда каждый день президент Турции… подтверждает панисламистский план, который представляется как антиевропейский? То есть эти регулярные меры идут вразрез с нашими принципами", — добавил он.

По мнению Макрона, в данном случае речь должна идти о стратегическом партнерстве. "Надо, значит, строить стратегическое партнерство, а не членство в Европейском союзе. Стратегическое партнерство с Россией и Турцией, потому что эти две державы важны для нашей коллективной безопасности, их нужно прикрепить к Европе. Потому что у этих народов совместная с Европой история. И мы должны вместе строить наше будущее", — подчеркнул французский лидер.