"Мама штаны на вырост купила". В Сети высмеяли внешний вид Климкина

Глава МИД Украины Павел Климкин во время выступления в Авдеевке

Глава МИД Украины Павел Климкин во время выступления в Авдеевке

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Украинские пользователи обратили внимание на странный наряд министра иностранных дел Павла Климкина во время выступления в Авдеевке.

На фотографиях видно, что джинсы чиновнику велики как минимум на один размер.

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"Когда ты глава МИД и надел на работу джинсы жены, но они оказались слишком длинными, и ты выкручивался как мог", — написал Дмитрий Корнейчук.





"Прежде чем смеяться над неопрятностью внешнего вида Порошенко, следует вспомнить, что отныне каноны протокола в его дипломатической команде ушли еще намного дальше. Петр Алексеевич скромный консерватор", — написал Олег Волошин.

"Весь в шефа", — отметил Петро Фадиев.

Намеки комментаторов относятся к фотографиям, на которых президент Петр Порошенко стоит в мятом и не подходящем по размеру костюме.

Это не первый случай, когда глава МИД Украины появляется на публике в плохо сидящем на нем костюме. В прошлом году пользователи высмеяли фотографию представителей стран "нормандской четверки", на которой Климкин одет в брюки и пиджак как будто "с чужого плеча".