В Австралии задержали мигрантов, высадившихся в тропическом лесу

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Полиция Австралии задержала группу предполагаемых мигрантов, высадившихся на северо-восточном побережье страны в районе, населенном крокодилами и ядовитыми змеями, пишет газета Sydney Morning Herald.

Судно с беженцами село на мель в тропическом лесу Даинтри в штате Квинсленд, после чего его пассажиры и экипаж попытались скрыться. Глава МВД Питер Даттон заявил, что речь идет о первом судне с незаконными мигрантами, которое достигло Австралии за 1400 дней.

"Сотрудники пограничной охраны задержали 15 человек в соответствии с законами Австралии", — сообщил министр полиции Квинсленда Марк Райан. По предварительным данным, все задержанные являются гражданами Вьетнама. Продолжаются поиски еще двух человек, скрывшихся в лесу, в том числе капитана судна.

Даинтри – тропический лес, расположенный рядом с городом Кэрнс, считается одним из самых старых в мире. Многие представители его фауны – крокодилы, ядовитые пауки и змеи – опасны для человека.