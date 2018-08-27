В Афганистане 350 сотрудников сил безопасности попали в засаду, пишут СМИ

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Группа из 350 сотрудников афганских сил безопасности попала в засаду, направляясь в город Меймене, являющийся центром провинции Фарьяб, сообщает местный телеканал TOLOnews.

"Конвой из 350 членов афганских сил безопасности попал в засаду, направляясь в город Меймене, центр провинции Фарьяб… Местные власти подтвердили, что столкновения продолжаются", — сообщается в Twitter-аккаунте телеканала.

Ранее сообщалось, что боевики радикального движения "Талибан"* захватили военную базу в провинции Фарьяб на северо-западе страны. По данным местных СМИ, в ходе атаки на базу погибли по меньшей мере 17 военнослужащих армии Афганистана и еще 12 пострадали. Глава местного совета в Фарьябе Сабгатуллах Силаб Муавин заявил, что судьба десятков солдат, находящихся на базе, остается неизвестной.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан"*, которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*). Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

* Террористические организации, запрещенные в России

#Faryab — A convoy of 350 members of Afghan security forces were ambushed while on their way to Maimana city, capital of Faryab, from Ghormach district in Chahar Shanebe Tepa area. Clashes ongoing, officials confirm pic.twitter.com/jrIs43g03J — TOLOnews (@TOLOnews) 27 августа 2018 г.

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