В Таиланде назначили даты рассмотрения дела Рыбки и Лесли

ПАТТАЙЯ (Таиланд), 27 авг – РИА Новости. Суд курортного города Паттайя в Таиланде в понедельник на техническом заседании по подготовке судебного процесса в отношении Александра Кириллова (Алекс Лесли), Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и еще шести граждан России и Белоруссии, обвиняемых в организации предоставления услуг сексуального характера в составе преступной группы, принял решение назначить четыре заседания, посвященные допросу свидетелей сторон, на 15, 16, 17 и 18 января 2019 года.

"Заседание по проверке готовности сторон к процессу пройдет 14 ноября. Допросы свидетелей обвинения назначаются на 15 и 16 января, свидетелей защиты – 17 и 18 января", — говорится в протоколе назначения дат рассмотрения дела по существу, подписанном в понедельник председателем судебной коллегии, ведущей дело, прокурором и адвокатами подсудимых.

"Не уверен, что четырех дней хватит на допросы всех свидетелей обвинения и защиты. Допросы, идущие с переводом, всегда занимают много времени. Скорее всего, придется запрашивать еще и дополнительные дни", — сказал РИА Новости адвокат Саттхапхон Сийоха, защищающий на процессе большинство обвиняемых.

Помимо назначения дат следующих заседаний, в понедельник суд принял от прокуратуры несколько дополнительных документов, в том числе протоколы допросов ряда свидетелей обвинения, которые не были готовы к передаче суду 20 августа, на предыдущем заседании.

Также суд зачитал обвиняемым отказ апелляционного суда в их временном освобождении под денежный залог. Ранее суд первой инстанции уже ответил отказом на их заявку на временное освобождение под залог, после чего защитой россиян и белорусов была подана апелляция на это решение.

"Апелляционный суд отказал в пересмотре решения суда первой инстанции и оставил в силе его прежнее решение об отказе во временном освобождении обвиняемых под залог. Основанием для этого послужило отсутствие у обвиняемых собственности и постоянного жилья на территории Таиланда, и, в силу этого, высокая вероятность побега обвиняемых из страны в период нахождения на режиме временного освобождения", — говорится в постановлении апелляционного суда.