В Польше назвали проблемы, с которыми сталкиваются работники с Украины

Реакция на события на Украине. Август 2018 (46)

Сезонные рабочие из Украины во время сбора урожая яблок в Польше. Архивное фото

Сезонные рабочие из Украины во время сбора урожая яблок в Польше. Архивное фото

ВАРШАВА, 27 авг – РИА Новости. Около трети украинцев, работающих в Польше, имеют проблемы на национальной почве, свидетельствуют результаты исследования, проведенного агентством по трудоустройству EWL S.A.

Согласно результатам исследования, представленным в понедельник в Варшаве, 31,9% респондентов заявили, что сталкивались с "недружественным отношением по поводу своей национальности", 54,9% — что в Польше их "задирали" на национальной почве, 30,1% — что получали "сниженное вознаграждение" за работу.

Также 7,1% украинцев из-за своей национальности имели трудности с поиском жилья.

В исследовании участвовали 900 респондентов – мигрантов с Украины, которые или уже работают, или ищут работу в Польше.

Социолог Юрий Таран уточнил, что выборка "не является репрезентативной", так как в опросе не участвовали украинцы, работающие на высокооплачиваемых должностях, например, руководители, программисты.

По разным оценкам, в Польше проживают от 1 до 1,5 миллиона украинцев.