Экс-командующий ВМС Украины обвинил Россию в "провоцировании бунтов"

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Россия создает экономическое давление на Мариупольский и Бердянский морские порты, чтобы спровоцировать народные бунты. Об этом в эфире телеканала "Еспрессо" заявил бывший командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Сергей Гайдук.

По его словам, Россия "реализует стратегию хаоса" в Азовском море.

"Мы должны понимать, что в этих портах работают до пяти тысяч человек, которые в случае потери работы могут проводить акции социального характера, то есть могут быть социальные колебания среди населения, и здесь просчёт идёт в этом направлении", — пояснил Гайдук.

Ситуацию осложняет тот факт, что Мариуполь находится недалеко от Донбасса, добавил военный.

"Только представьте, на востоке от Мариуполя находится "нулёвка", где расположена наша приморская группировка, которая ежедневно имеет боевые столкновения с противником, а на западе от Мариуполя и в самом Мариуполе идут бунты населения, потому что они теряют работу, теряют возможность содержать свои семьи и так далее", — отметил он.

Это не первые обвинения в адрес Москвы со стороны отставных украинских военных. Ранее бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что Россия разработала план по "захвату" южной и восточной частей Украины. Особые опасения у него вызвали расположенные в Азовском море российские катера, оснащенные крылатыми ракетами "Калибр".

В ответ политологи и эксперты заявили, что у России нет "смысла и необходимости" осуществлять военную экспансию, а цель подобных заявлений — "засветиться в СМИ в надежде на какое-то политическое будущее".

Еще раньше замминистра Украины по делам "оккупированных территорий" Георгий Тука заявил, что Киев может противопоставить российскому военному флоту в Азовском море только "дулю", поэтому планирует обратиться в Совбез ООН или НАТО с просьбой о морском конвое.