Суд ООН приступил к рассмотрению иска Ирана по американским санкциям

БРЮССЕЛЬ, 27 авг — РИА Новости. Международный суд ООН приступил в понедельник к рассмотрению иска, который власти Ирана подали против США в связи с введением односторонних санкций, в ходе первого раунда прений представлены аргументы истца.

Иран обвиняет США в нарушении Договора о дружбе, экономических связях и консульских правах, подписанного двумя странами в 1955 году. Иран подал запрос на указание обеспечительных мер, которые в ожидании решения суда помогут сохранить права ИРИ в рамках договора.

Судебные слушания начались с представления судом аргументов Ирана, содержащихся в иске, в частности, требование к США воздержаться о принятия дальнейших мер, которые могут нарушить положения договора и нанести ущерб иранским интересам.

Затем слово предоставили представителю Ирана, который заявил, что у иранской стороны не оставалось другого выбора, кроме как обратиться в суд, учитывая действия США и его агрессивную риторику в сфере санкций. По его словам, заявления США о выходе из соглашения по иранской ядерной сделке и восстановлении санкций представляют собой очевидное нарушение обязательств Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.

Ранее глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран обратился в международный суд, чтобы США понесли ответственность за незаконное введение санкций.