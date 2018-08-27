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В мире

В Чехии заявили, что выход страны из ЕС поставил бы под угрозу ее будущее

(обновлено: 12:17 27.08.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПремьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Архивное фотоПремьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ПРАГА, 27 авг – РИА Новости. Выход Чехии из состава Евросоюза поставил бы под угрозу будущее страны, заявил в понедельник премьер Андрей Бабиш, выступая перед послами республики в зарубежных странах.

Пресс-секретарь президента Чехии Милоша Земана Йиржи Овчачек
© РИА Новости / Александр Куранов
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"Мы являемся крепкой составной частью Запада, мы члены ЕС и союзники в рамках НАТО, и это никто не может ставить под сомнение. Если кто-то здесь говорит о чехзите (выходе из ЕС по примеру Великобритании – ред.), так тем самым ставит под угрозу будущее нашей страны", — сказал Бабиш, выступление которого транслировали сетевые ТВ-каналы.

Бабиш напомнил собравшимся, что в страны ЕС направляется 83% чешского экспорта, за 14 лет пребывания Чехии в ЕС ее ВНП возрос на 37%, в целом за этот период республика получила из фондов ЕС субсидии в размере около 700 миллиардов крон (около 28 миллиардов евро).

В то же время, правительство Чехии нередко критикует ЕС, защищая свои национальные интересы, сказал премьер. Однако это отнюдь не означает антиевропейскую направленность политики нынешнего правительства, подчеркнул он.

"Евросоюз должен вернуться к своему первоначальному посланию. Это означает безопасный и экономически успешный континент, базирующийся на внутреннем рынке", — сказал Бабиш. Чешский премьер выразил надежду, что новый состав Еврокомиссии, который будет создан по результатам весенних выборов в Европарламент, будет акцентировать свое внимание на совершенствовании внутреннего рынка ЕС.

Милош Земан. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Затронув проблему миграции, Бабиш заявил, что необходимо строить ее решение на базе договоренностей ЕС с другими заинтересованными странами по примеру соглашения ЕС с Турцией. Премьер в очередной раз подчеркнул, что его правительство однозначно отвергает любые варианты квот по распределению нелегальных беженцев по странам ЕС.

"Если я говорю о том, что не хочу принять ни одного мигранта, то это является определенным и вполне ясным символом", — добавил Бабиш.

Коснувшись темы повышения военного бюджета, чешский премьер напомнил, что сейчас республика выделяет на оборонные нужды около 1,1% ВВП. Взятое на саммите альянса в Уэльсе в 2014 году обязательство достичь в этой сфере 2% ВВП Чехия предполагает выполнить в 2024 году, сообщил Бабиш.

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В мире
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3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Михаил Глушко
А нахождение Чехии в ЕС - ставит под угрозу ее настоящее.
12:27
27.08.2018
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