Россия опровергла сообщения о нанесении авиаудара на севере Афганистана

Вид на город Кабул в Афганистане. Архивное фото

Вид на город Кабул в Афганистане. Архивное фото

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В Министерстве обороны России опровергли сообщения о воздушном ударе, якобы нанесенном российским самолетом на севере Афганистана.

"Информация британского информационного агентства "Reuters" о якобы нанесении российскими самолетами воздушного удара по боевикам исламского движения Талибан* в северо-восточном приграничном районе Афганистана не соответствует действительности", — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что никаких боевых задач российские самолеты в районе госграницы Афганистана и Таджикистана не выполняли.

Ранее информагентство сообщило, что военный самолет либо Таджикистана, либо России якобы нанес авиаудары после столкновений, произошедших накануне между предполагаемыми наркоторговцами и таджикистанскими пограничниками.

Свою причастность к инциденту власти Таджикистана также опровергли. Источник РИА Новости в Госкомитете национальной безопасности подчеркнул, что вооруженные силы страны не имеют права наносить авиаудары по территории другого государства без созыва штаба ОДКБ и предварительных консультаций с партнерами по организации.

Также в Таджикистане опровергли информацию о гибели двух пограничников. По данным Управления пограничной службы Госкомитета нацбезопасности, в результате обстрела со стороны группы вооруженных нарушителей, прорвавшихся вглубь территории Таджикистана, погибли два лесника, еще один ранен.

*Террористическая организация, запрещена в России