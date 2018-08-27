Силовики один раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2018 (221)

ДОНЕЦК, 27 авг — РИА Новости. Украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Представительство Донецкой народной республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило – один раз", — сказал представитель ведомства.

В СЦКК добавили, что силовики выпустили по территории ДНР три мины калибром 82 миллиметров, при обстрелах также использовалось стрелковое оружие.