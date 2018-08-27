БЕРЛИН, 27 авг — РИА Новости. Европа должна реагировать на санкционную политику Вашингтона в отношении России, Китая и других важнейших экономических партнеров, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, открывая конференцию послов в Берлине.

"Вашингтон заставляет нас формулировать европейские ответы в связи с санкционной политикой. Это касается Европы и Германии, если США вдруг несогласованно и довольно неспецифично вводят санкции против России, Китая, Турции, а в будущем, возможно, и против других важнейших торговых партнеров. Мы должны на это реагировать", — сказал министр.

Он отметил, что благодаря быстрой реакции Европы на новые американские санкции против Ирана удалось избежать более серьезной эскалации. По словам Мааса, "это немало, если подумать, что могло бы стать альтернативой: ядерная гонка на Ближнем Востоке с предсказуемо разрушительными последствиями".

Ранее Маас заявлял, что немецкий МИД пересмотрит внешнеполитическую стратегию Германии по отношению к Штатам. Так, он отмечал, что США и Европа в течение многих лет отдаляются друг от друга, а общность интересов и ценностей постепенно сходит на нет.

За основу новых взаимоотношений с Вашингтоном Маас предложил взять идею сбалансированного сотрудничества, а главной целью немецкой внешней политики назвал создание сильной и независимой Европы.

Санкции США

Сегодня вступили в силу санкции Вашингтона против России. Основанием для введения новых ограничений стали обвинения в адрес Москвы в применении химического оружия в Солсбери.

Санкции предполагают прекращение любой помощи Москве со стороны Соединенных Штатов, "кроме срочной гуманитарной помощи, продуктов питания и иных сельскохозяйственных продуктов". Также Госдеп перестанет выдавать российским государственным компаниям лицензии на экспорт оружия и продукции двойного назначения.

Кроме того, России откажут в "любом кредите, кредитных гарантиях и другой финансовой поддержке" со стороны американских учреждений.

Второй, более жесткий пакет санкций могут ввести в ноябре, запрет может затронуть кредитование российских юрлиц, экспорт и импорт товаров.

Владимир Путин ранее назвал новые санкции контрпродуктивными и бессмысленными. При этом он выразил надежду, что США осознают неэффективность такой политики и тогда Москва с Вашингтоном перейдут к сотрудничеству в нормальном режиме.