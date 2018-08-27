БЕРЛИН, 27 авг — РИА Новости. Европа должна реагировать на санкционную политику Вашингтона в отношении России, Китая и других важнейших экономических партнеров, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, открывая конференцию послов в Берлине.
Он отметил, что благодаря быстрой реакции Европы на новые американские санкции против Ирана удалось избежать более серьезной эскалации. По словам Мааса, "это немало, если подумать, что могло бы стать альтернативой: ядерная гонка на Ближнем Востоке с предсказуемо разрушительными последствиями".
Ранее Маас заявлял, что немецкий МИД пересмотрит внешнеполитическую стратегию Германии по отношению к Штатам. Так, он отмечал, что США и Европа в течение многих лет отдаляются друг от друга, а общность интересов и ценностей постепенно сходит на нет.
За основу новых взаимоотношений с Вашингтоном Маас предложил взять идею сбалансированного сотрудничества, а главной целью немецкой внешней политики назвал создание сильной и независимой Европы.
Санкции США
Санкции предполагают прекращение любой помощи Москве со стороны Соединенных Штатов, "кроме срочной гуманитарной помощи, продуктов питания и иных сельскохозяйственных продуктов". Также Госдеп перестанет выдавать российским государственным компаниям лицензии на экспорт оружия и продукции двойного назначения.
Кроме того, России откажут в "любом кредите, кредитных гарантиях и другой финансовой поддержке" со стороны американских учреждений.
Второй, более жесткий пакет санкций могут ввести в ноябре, запрет может затронуть кредитование российских юрлиц, экспорт и импорт товаров.
Владимир Путин ранее назвал новые санкции контрпродуктивными и бессмысленными. При этом он выразил надежду, что США осознают неэффективность такой политики и тогда Москва с Вашингтоном перейдут к сотрудничеству в нормальном режиме.