Во Львовской области машина протаранила опору ЛЭП и забор

КИЕВ, 27 авг — РИА Новости. Восемь человек, в том числе трое детей, пострадали в результате аварии на трассе в Львовской области, сообщила в понедельник пресс-служба местной администрации.

"На автодороге Львов — Рогатин — Ивано-Франковск водитель автомобиля Honda Accord… не справился с управлением и въехал в опору линии электропередачи, после чего повредил ограждение близлежащих домов", — говорится в сообщении. Указывается, что авария произошла в воскресенье вечером.

Пресс-служба перечисляет восемь пострадавших в результате аварии, среди них трое детей. Все они госпитализированы. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.