Полиция разогнала протестующих в центре Кишинева

КИШИНЕВ, 27 авг — РИА Новости. Молдавская полиция разогнала протестующих, которые всю ночь провели возле памятника Штефана чел Маре в центре Кишинева, передает корреспондент РИА Новости.
В митинге приняли участие более 6,5 тысячи человек, часть из них осталась ночевать в центре Кишинева.
Что произошло утром
По словам участников акции протеста, около половины седьмого утра полиция попыталась освободить территорию у памятника, где запланированы мероприятия властей в честь Дня независимости республики.
"Полиция напала на мирных протестующих, чтобы освободить место для президента Игоря Додона и премьера Павла Филипа. Мы ждем всех здесь, чтобы сказать, что мы о них думаем", — заявила лидер PAS Майя Санду.
Сейчас площадь Великого национального собрания и памятник Штефана чел Маре окружены кордонами полиции. Около 9:30 (совпадает с мск) здесь должна начаться церемония возложения цветов.
Протестующие собираются за пределами площади. Люди кричат "Долой Жиздана" (Александр Жиздан — министр внутренних дел страны. — Прим. ред.). Митингующие считают недемократичным, что им не дают возможности принять участие в мероприятии и первыми возложить цветы.
С чего начались протесты
В ответ на это оппозиция создала "Комитет национального сопротивления" и пообещала устраивать протесты до тех пор, пока не будут выполнены требования народа.
Внутриполитическая ситуация в Молдавии уже привела к тому, что Европарламент решил приостановить все запланированные выплаты в рамках макрофинансовой помощи республике.