Президент Молдавии осудил протесты в столице

КИШИНЕВ, 27 авг — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон осудил протесты, проведенные правыми оппозиционными партиями в воскресенье, и заявил, что они опасны для страны.

Организаторами протеста выступили партия "Платформа "Достоинство и Правда" (PDA), партия "Действие и солидарность" (PAS) и Либерально-демократическая партия Молдовы (ЛДПМ). В митинге приняли участие более 6,5 тысячи человек, часть из них осталась ночевать в центре Кишинева. В резолюции, принятой накануне вечером, протестующие высказали основные требования: отставка премьера Павла Филипа, признание выборов мэра Кишинева, аннулирование закона о налоговой амнистии, прекращение политического признания оппозиции, продолжение расследования кражи миллиарда евро из банков страны и привлечение к ответственности всех виновных.

Параллельно в том же месте проходила акция партии "Шор", между участниками двух протестов вспыхнули стычки, люди бросали друг в друга бутылки с водой. Полиция сумела удержать участников от прямых столкновений.

"То, что сделали партии на площади Великого Национального собрания — это позор для демократии, и очень грустно, что это происходит накануне Дня независимости. Никто не имеет морального права использовать людей для маневров в своих политических интересах", — написал Додон на своей странице в Facebook.

По словам президента, "очень опасно", что вся эта ненависть и хаос с улиц может попасть в парламент. Он считает, что теперь гражданам страны будет легче сделать выбор на следующих парламентских выборах, запланированных на 24 февраля 2019 года.

Досрочные выборы мэра в столице Молдавии проходили в два этапа, второй тур состоялся 3 июня. По данным ЦИК, победителем стал кандидат от партии "Платформа "Достоинство и Правда" Андрей Нэстасе, набравший 52,57% голосов. Высшая судебная палата 25 июня окончательно признала выборы недействительными из-за агитации в день выборов, а Центральная избирательная комиссия 29 июня аннулировала результаты голосования. В ответ на это оппозиция создала "Комитет национального сопротивления" и пообещала устраивать протесты до тех пор, пока не будут выполнены ее требования. Внутриполитическая ситуация в Молдавии уже привела к тому, что Европарламент решил приостановить все запланированные выплаты в рамках макрофинансовой помощи республике.