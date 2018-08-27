Жители греческого острова Идра остались без света и воды

АФИНЫ, 27 авг — РИА Новости. Популярный у туристов греческий остров Идра оказался в чрезвычайной ситуации — на острове больше суток нет света и воды. Губернатор Аттики Рена Дуру призывает объявить чрезвычайное положение.

Идра расположен недалеко от Афин в Сароническом заливе, он очень популярен у туристов. На острове много достопримечательностей, а известен он ещё и тем, что на острове запрещено автомобильное движение. Население составляет около трёх тысяч человек, и почти все они заняты в сфере туризма.

С 5.30 утра в воскресенье остров остался без электроснабжения, из-за проблемы с электричеством прервана работа опреснительной установки острова.

Оператор греческой сети распределения электроэнергии компания DEDDIE сообщила, что пытается установить причину поломки и проверяет подводный кабель и всю электросеть. Однако на острове работать приходится "в особенно трудных условиях, поскольку там запрещено использование автотранспорта", говорится в сообщении компании.

Губернатор Аттики Рена Дуру поздно вечером в воскресенье направила обращение в Генеральный секретариат гражданской защиты с просьбой объявить на острове чрезвычайное положение.

Последствия технологической аварии оказывают прямое воздействие на жизненно важные для всех граждан сферы, такие как водоснабжение, электроснабжение и связь, а муниципалитет не может справиться с этим самостоятельно, говорится в заявлении губернатора.