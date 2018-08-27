Первый авианосец китайского производства Type 001A поднимает якорь в порту города Далянь в провинции Ляонин в северо-восточном Китае. Архивное фото

Первый авианосец китайского производства Type 001A поднимает якорь в порту города Далянь в провинции Ляонин в северо-восточном Китае. Архивное фото

ПЕКИН, 27 авг — РИА Новости. Первый китайский авианосец собственного производства Type 001A в воскресенье покинул порт города Далянь провинции Ляонин и отправился во второе тестовое плавание для проведения испытаний в открытом море, сообщают китайские СМИ.

По данным газеты Global Times, авианосец покинул порт базирования в Даляне утром 26 августа в сопровождении нескольких буксиров. По мнению военного эксперта Сун Чжунпина, в ходе второго испытательного плавания экипаж авианосца уделит главное внимание решению проблем и сложностей, которые возникли в ходе первого.

Помимо прочего, в ходе плавания будет проведена тщательная проверка двигателей судна, систем коммуникации, навигации. По мнению эксперта, до того, как авианосец будет передан в распоряжение китайской армии, необходимо провести еще ряд испытаний, включая испытания палубной авиации.

Министерство обороны КНР или ВМС пока не подтвердили выход в море авианосца.

Второй китайский авианосец Type 001A, который стал первым собственного производства, был спущен на воду в апреле 2017 года. Его строили с 2013 года. Длина авианосца 315 метров, ширина — 75 метров, вес — 70 тысяч тонн, крейсерская скорость — 31 морской узел. Китайские СМИ сообщали, что на борту могут базироваться 36 истребителей "Цзянь-15" (J-15). Первое тестовое плавание авианосца состоялось 13-18 мая этого года.

Первый китайский авианосец "Ляонин" построили на базе купленного у Украины в 1998 году недостроенного советского крейсера "Варяг". Работы по его превращению в авианесущий крейсер начались на судостроительном заводе в китайском Даляне в 2005 году. Первые морские испытания "Ляонина" прошли в 2011 году. В состав ВМС Китая он вошел в сентябре 2012 года, а в ноябре 2012-го было объявлено об успешных испытаниях по посадке истребителя "Цзянь-15" на палубу авианосца.