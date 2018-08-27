Разрабатываемый Китаем самолет-амфибия успешно прошел летные испытания

ПЕКИН, 27 авг — РИА Новости. Разрабатываемый Китаем крупнейший в мире самолет-амфибия AG600 "Цзилун" успешно осуществил перелет из города Чжухай провинции Гуандун в город Цзинмэнь провинции Хубэй, теперь судно готово к началу тестовых испытаний на водной поверхности.

Китайская корпорация авиационной промышленности (AVIC) сообщила в понедельник, что при перелете из аэропорта "Цзиньвань" в Чжухае на аэродром "Чжанхэ" в Цзинмэне самолет пролетел в воздушном пространстве трех провинций – Гуандун, Хунань и Хубэй. Дата начала испытаний на воде пока не сообщается.

Ранее AVIC сообщила о планах начать коммерческую поставку самолета-амфибии AG600 к 2022 году.

Это крупнейший образец подобной техники не только в Китае, но и в мире. Судно предназначено для тушения пожаров и проведения спасательных работ на воде. Кроме того, AG600 может оснащаться дополнительным оборудованием для мониторинга морской среды, пассажирских и грузовых перевозок, а также разведки месторождений полезных ископаемых.

Самолет оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателям, способен набирать на борт 12 тонн воды за 20 секунд. Максимальный взлетный вес AG600 составляет 53,5 тонны, длина корпуса — 39,3 метра, размах крыльев — 38,8 метра, а максимальная дальность полета — 4,5 тысячи километров. За раз самолет может перевезти до 50 человек.

В декабре 2017 года AG600 успешно совершил свой первый тестовый полет с поверхности земли. Проект AG600 был одобрен в июне 2009 года, а сборка завершена в июле 2016 года.