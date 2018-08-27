Таиландские военные откроют музей на бывшей базе АНБ и ЦРУ

БАНГКОК, 27 авг — РИА Новости. Командование Второго военного округа сухопутных войск Таиланда и администрация провинции Удон Тхани на северо-востоке страны совместно откроют в следующую субботу музей на территории расположенной в провинции бывшей базы электронной и радиоразведки Агентства национальной безопасности и Центрального разведывательного управления США, сообщает в понедельник Третий национальный телеканал Таиланда.

Превращение в музей базы, пик активности которой по прослушиванию радиоэфира Вьетнама и соседних с ним стран пришелся на годы Вьетнамской войны, стоило около 800 тысяч долларов, которые внесли пополам командование Второго округа и администрация провинции, говорится в сообщении.

Несколько офицеров таиландской воинской части, на территории которой находится бывшая американская база, подготовлены в качестве гидов и начнут водить экскурсии по базе с 1 сентября 2018 года. Они покажут посетителям превращенные в музей антенный парк, жилые и служебные помещения, спортивные сооружения и 300-метровый тоннель для размещения секретного электронно-коммуникационного оборудования бывшей американской базы, а также другие помещения, передает телеканал.

Помимо чисто исторической ценности, вновь созданный музей поможет снять с бывшей базы американской разведки в Таиланде, а ныне таиландской воинской части, подозрения в том, что именно на ее территории в начале 2000-х годов действовала секретная тюрьма ЦРУ, в которой пытали подозреваемых в террористической деятельности, сообщает телеканал.

"Многие писали в СМИ и соцсетях, что секретная тюрьма ЦРУ была именно здесь, но это, скорее всего, не так. Мы искали ее, какие-то ее следы, но ничего не нашли", — сказал в репортаже телеканала подполковник Ратчакрит Денгтхайсонг, командир части сухопутных войск Таиланда, дислоцированной на территории бывшей американской базы.