WP: Трамп запретил называть Маккейна героем

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп запретил публиковать подготовленный Белым домом релиз в связи со смертью сенатора Джона Маккейна, сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, сотрудники Белого дома подготовили заявление, в котором Маккейн восхвалялся за героизм, проявленный во время Вьетнамской войны, пребывания в плену и за служение США.

Однако Трамп предпочел официальному релизу твит, несмотря на то, что за него высказывались пресс-секретарь президента Сара Сандерс и шеф аппарата Белого дома Джон Келли, отмечает Washington Post.

Вскоре после кончины Маккейна в ночь на понедельник Трамп опубликовал твит с соболезнованиями, официального заявления Белого дома не последовало.

Сандерс в интервью изданию отказалась от комментариев.

Нежелательный гость

Ранее New York Times со ссылкой на источники сообщила , что Трампа не пригласили на похороны Маккейна.

По информации издания, на похороны позвали вице-президента Майка Пенса. Также на похоронах с речью выступят экс-президенты Барак Обама и Джордж Буш-младший.

Трамп и Маккейн, несмотря на принадлежность к одной, Республиканской партии, испытывали взаимную антипатию и нередко были противниками по политическим вопросам. В частности, он назвал "ошибкой" встречу американского лидера с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки.

"Солдат и сенатор"

Сенатор-республиканец от штата Аризона Джон Маккейн, у которого в 2017 году диагностировали рак мозга, умер в субботу в возрасте 81 года. Ранее родственники сенатора объявили, что он отказался от лечения из-за необратимого развития болезни.

Политики по всему миру выразили свои соболезнования в связи с кончиной Маккейна. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что "глубоко опечален" смертью "великого американского патриота и большого сторонника Израиля". Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал сенатора "солдатом и атлантистом", которого будут помнить на родине и в Европе как "смелого и решительного сторонника" альянса.

Глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс также выразил свои соболезнования семье сенатора, отметив, что он был "политиком, приверженным ценностям и своей стране". Президент Всемирного экономического форума норвежский политик Бёрге Бренде и экс-глава МИД Австралии Джули Бишоп добавили, что Маккейн был "американским героем". Глава МИД ФРГ Хайко Маас пообещал сохранить в памяти голос сенатора США Джона Маккейна.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назвал Маккейна "символом американского понятия свободы". "Мне бы хотелось, чтобы свобода и мир, за которые он выступал, установились и на Корейском полуострове, и во всем мире", — заявил он.

Реакция российских политиков

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев назвал сенатора США от Аризоны Джона Маккейна зеркалом эпохи "холодной войны", в которой Маккейн вырос и сформировался как политик. "Эпохи деления мира на "своих" и "чужих". Эпохи "холодной войны", где главным врагом была и так и осталась для него наша страна", — написал Косачев на своей странице в Facebook.

Джон Маккейн всегда выступал за сильную Америку, честно называя Россию ее врагом и открыто говоря о непринятии нашей страны, заявил член международного комитета Совфеда Олег Морозов.

"Умер сенатор Маккейн. Он был хорош в своей ненависти к России. Именно он есть символ современного откровенного антироссийского мышления. Его суть: России не может быть никакой другой, кроме враждебной. Хорошая Россия — мертвая Россия", — написал сенатор в Facebook.

Сенатор США Джон Маккейн не был другом России, но это был патриот своей страны, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. "Маккейн — один из ярких представителей американских ястребов", — заявил депутат журналистам.

"Но нельзя не сказать, что это был мужественный и принципиальный человек, патриот своей страны, на долю которого выпало немало испытаний при жизни. Соболезнования родным и близким сенатора и всему американскому народу", — заключил он.