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Протестующие в Молдавии потребовали отставки правительства

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© Sputnik / Мирослав РотарьАкция протеста с требованием отставки правительства в Кишиневе, Молдавия. 26 августа 2018Акция протеста с требованием отставки правительства в Кишиневе, Молдавия. 26 августа 2018
© Sputnik / Мирослав Ротарь

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Участники протеста в центре Кишинева приняли резолюцию, в которой требуют отставки премьера Павла Филипа, аннулирования закона о налоговой амнистии и прекращения политического преследования оппозиции, сообщил корреспондент РИА Новости.

Участники акции протеста в Кишиневе. Архивное фото
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Участники протеста в Кишиневе попытались прорвать полицейский кордон

Митинг правых организовали партия "Платформа "Достоинство и правда" (PDA), партия "Действие и солидарность" и Либерально-демократическая партия Молдовы. Лидер PDA Андрей Нэстасе призвал сторонников прийти на акцию протеста с требованиями признать результаты выборов мэра Кишинева, отменить смешанную избирательную систему и отправить в отставку судей, не признавших итоги голосования.

"Правительство должно уйти в отставку, пришло время потребовать его отставки. Но перед этим пусть все вернется в норму — пусть аннулируют все антинародные законы", — заявил Нэстасе, добавив, что протестующие готовы прийти к зданию парламента во время первого заседания осенней сессии (3 сентября. — Прим. ред.) и повторить свои требования.

Численность протестующих

Президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
© РИА Новости / Мирослав Ротарь
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Генеральный инспекторат полиции МВД Молдовы предоставил данные о числе людей, которые приняли участие в воскресных митингах.

"В акции протеста на площади Великого национального собрания, организованной Партией "Шор" приняли участие пять тысяч человек, а в митинге, организованном PAS, DA и ЛДПМ, участвуют шесть с половиной тысяч граждан", — отметили в полиции.

Там подчеркнули, что полиция продолжает обеспечивать общественный порядок и безопасность.

Ночь на площади

Около 100 участников протеста правой оппозиции, состоявшейся в воскресенье в Кишиневе, решили провести "ночь свободы" на центральной площади города, для чего установили порядка 20 палаток, столы, привезли еду и напитки, спальные мешки.

"Мы останемся здесь и ночью, и утром. Режим хотел, чтобы сегодня пролилась кровь. Но у режима ничего не получилось, потому что в Кишиневе есть гражданское общество и оппозиция, которые могут многое изменить", — заявил со сцены один из сторонников организаторов Октавиан Цику.

Уголовное дело

Флаги Молдавии в Кишиневе
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Еще за несколько дней до самой акции правоохранительные органы республики открыли уголовное дело по подозрению в подготовке массовых беспорядков в ходе готовящегося митинга, сообщает Sputnik Moldova.

Публикации фигурантов этого дела в социальных сетях, как пояснили в полиции, свидетельствуют о призывах к насильственным действиям, погромам, поджогам, применению оружия в ходе протеста и вооруженному противостоянию правоохранительным органам.

"Один из этих граждан предлагал воспользоваться сценарием беспорядков 7 апреля 2009 года, когда пострадали не только сотрудники правоохранительных органов, но и мирные манифестанты, а также были разрушены государственные здания. Мы не можем допустить повторения этих событий", — рассказал представитель полиции.

Что говорит президент Молдовы?

Люди ходят под флагом Молдавии во время акции протеста в Кишиневе 14 ноября 2016
© AP Photo / Vadim Ghirda
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Президент Молдовы Игорь Додон ранее заявил, что протесты правой оппозиции не имеют ничего общего с отменой результатов выборов примара (мэра) столицы, на которых со второй попытки победил Андрей Нэстасе. Сам Нэстасе лидером партии PAS Майей Санду ранее провели ряд митингов против отмены результатов голосования.

Кандидат от партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе 3 июня победил во втором туре выборов мэра Кишинева, набрав 52,57% голосов. Однако 25 июня Высшая судебная палата признала выборы недействительными из-за агитации в день голосования, а 29 июня ЦИК Молдавии аннулировал результаты плебисцита.

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