Протестующие в Молдавии потребовали отставки правительства

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Участники протеста в центре Кишинева приняли резолюцию, в которой требуют отставки премьера Павла Филипа, аннулирования закона о налоговой амнистии и прекращения политического преследования оппозиции, сообщил корреспондент РИА Новости.
Митинг правых организовали партия "Платформа "Достоинство и правда" (PDA), партия "Действие и солидарность" и Либерально-демократическая партия Молдовы. Лидер PDA Андрей Нэстасе призвал сторонников прийти на акцию протеста с требованиями признать результаты выборов мэра Кишинева, отменить смешанную избирательную систему и отправить в отставку судей, не признавших итоги голосования.
"Правительство должно уйти в отставку, пришло время потребовать его отставки. Но перед этим пусть все вернется в норму — пусть аннулируют все антинародные законы", — заявил Нэстасе, добавив, что протестующие готовы прийти к зданию парламента во время первого заседания осенней сессии (3 сентября. — Прим. ред.) и повторить свои требования.
Численность протестующих
"В акции протеста на площади Великого национального собрания, организованной Партией "Шор" приняли участие пять тысяч человек, а в митинге, организованном PAS, DA и ЛДПМ, участвуют шесть с половиной тысяч граждан", — отметили в полиции.
Там подчеркнули, что полиция продолжает обеспечивать общественный порядок и безопасность.
Ночь на площади
Около 100 участников протеста правой оппозиции, состоявшейся в воскресенье в Кишиневе, решили провести "ночь свободы" на центральной площади города, для чего установили порядка 20 палаток, столы, привезли еду и напитки, спальные мешки.
"Мы останемся здесь и ночью, и утром. Режим хотел, чтобы сегодня пролилась кровь. Но у режима ничего не получилось, потому что в Кишиневе есть гражданское общество и оппозиция, которые могут многое изменить", — заявил со сцены один из сторонников организаторов Октавиан Цику.
Уголовное дело
Публикации фигурантов этого дела в социальных сетях, как пояснили в полиции, свидетельствуют о призывах к насильственным действиям, погромам, поджогам, применению оружия в ходе протеста и вооруженному противостоянию правоохранительным органам.
"Один из этих граждан предлагал воспользоваться сценарием беспорядков 7 апреля 2009 года, когда пострадали не только сотрудники правоохранительных органов, но и мирные манифестанты, а также были разрушены государственные здания. Мы не можем допустить повторения этих событий", — рассказал представитель полиции.
Что говорит президент Молдовы?
Кандидат от партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе 3 июня победил во втором туре выборов мэра Кишинева, набрав 52,57% голосов. Однако 25 июня Высшая судебная палата признала выборы недействительными из-за агитации в день голосования, а 29 июня ЦИК Молдавии аннулировал результаты плебисцита.
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