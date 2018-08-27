ВАШИНГТОН, 27 авг — РИА Новости. Стрельбу на соревнованиях по киберспорту в Джексонвилле (штат Флорида) открыл 24-летний участник турнира Дэвид Кац, сообщил местный шериф Майк Уильямс.
Полицейский уточнил, что Кац застрелил двух человек и ранил 11, после чего покончил с собой.
По его словам, на месте происшествия были обнаружены три тела, включая подозреваемого, девять человек были госпитализированы, еще двое добрались до больницы самостоятельно.
Стрельба произошла в воскресенье в развлекательном комплексе Jacksonville Landing во время киберспортивного турнира по Madden NFL. Ранее сообщалось, что жертвами стрельбы стали четыре человека.
О трагедии во Флориде проинформирован президент США Дональд Трамп.
BREAKING Gamer David Katz Identified As Jacksonville Shooting Suspect https://t.co/Vr75n2IHWw pic.twitter.com/tkCXDH60c7— Deidra Davis (@Deidra_Daviss) 26 августа 2018 г.