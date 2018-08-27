МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Пострадавший от отравления нервно-паралитическим веществом в Эймсбери британец Чарли Роули, ранее повторно госпитализированный, не может шевелить руками и ногами, сообщает газета Mirror.

Ранее в воскресенье сообщалось, что пострадавший от отравления нервно-паралитическим веществом в Эймсбери британец Чарли Роули может быть болен менингитом. Он был снова госпитализирован в больницу Солсбери из-за проблем со зрением.

В интервью газете брат пострадавшего Мэттью Роули рассказал, что говорил с Чарли по телефону. "Определенно, его голос звучит так, как будто ему становится хуже. Он сказал, что не может двигать руками и ногами и у него все еще двоится в глазах", — сказал Мэттью Роули.

"У него невнятная речь, он чувствует себя больным и он с трудом ест", — добавил брат пострадавшего.

Утром 4 июля британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес вечером 8 июля скончалась в окружной больнице Солсбери и была кремирована 30 июля. Второй пострадавший, 45-летний Чарли Роули, 20 июля был выписан из больницы в Солсбери.