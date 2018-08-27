Вице-канцлер Австрии назвал визит Путина большой честью

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе назвал президента России Владимира Путина любезным и открытым человеком, об этом он заявил в интервью Die Presse.

Австрийский чиновник выразил непонимание в связи с тем, что приезд Путина на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль вызвал такой ажиотаж в стране и во всем мире, а любую критику по этому поводу он назвал абсурдной. Штрахе отметил, что визит президента России говорит об очень большой чести, которая была оказана Австрии.

Как подчеркнул вице-канцлер, на подобные мероприятия приглашают тех, с кем возникли теплые и уважительные отношения. Он добавил, что Кнайсль хорошо знакома с российским лидером, они провели много телефонных разговоров, в том числе неофициальных, и поэтому между ними сложились хорошие взаимоотношения.

Сам Штрахе охарактеризовал Путина как "очень любезного, твердо стоящего на земле, открытого и сердечного" человека.

Австрия считается страной, которая помогает налаживать отношения с Россией, отметил вице-канцлер, напомнив, что австрийское руководство находится в прекрасных отношениях с Россией и другими странами, что впоследствии может помочь в разрешении спорных вопросов.

Свадьба Кнайсль состоялась 18 августа. Владимир Путин посетил мероприятие, подарив молодоженам картину с сельским пейзажем, старинную масловыжималку и тульский самовар. С российским президентом приехал также Кубанский казачий хор.

Приглашение Путина на свадьбу Кнайсль вызвало негодование, в частности, со стороны Киева. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле подобную критику "не воспринимают".