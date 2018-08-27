Названа дата похорон Маккейна‍

ВАШИНГТОН, 27 авг — РИА Новости. Сенатор США Джон Маккейн будет похоронен в следующее воскресенье, 2 сентября, сообщил его офис.

Похороны состоятся в Аннаполисе, столице штата Мэриленд. В этом городе расположена Военно-морская академия США, которую окончил Маккейн.

Кроме того, гроб с телом Маккейна будет выставлен для прощания 29 августа в капитолии штата Аризона, 30 августа — в баптистской церкви Финикса (Аризона), 31 августа — в Капитолии США в Вашингтоне, а 1 сентября — в Национальном соборе американской столицы.

Маккейн скончался в ночь на воскресенье в возрасте 81 года. Он страдал от рака мозга.