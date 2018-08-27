МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В сети появилось видео со стрельбой в городе Джексонвилл (штат Флорида) во время киберспортивного турнира по видеоигре в американский футбол.
На кадрах прямой трансляции турнира по Madden NFL виден процесс игры, а также два участника соревнований. В какой-то момент комментатора прерывают звуки выстрелов, после чего видеотрансляция пропадает, однако аудио продолжает работать, стрельба продолжается вперемешку с криками очевидцев и пострадавших.
Стрельба произошла в воскресенье в развлекательном комплексе Jacksonville Landing.
Как утверждают очевидцы, стрелок был игроком, который участвовал в турнире и проиграл.
Новостной портал News4jax сообщил со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что в результате происшествия не менее четырех человек погибли, 11 получили ранения. В офисе местного шерифа заявили о "многочисленных жертвах".
О трагедии во Флориде проинформирован президент США Дональд Трамп.
Disturbing video/audio is being posted on social media following a "mass shooting" in Jacksonville.— CBS 4 News (@kgbt) 26 августа 2018 г.
**WARNING: This video/audio may be disturbing for some viewers** #TheLandingMassShooting pic.twitter.com/JKcQFUi3sU