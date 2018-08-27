Стрельба в Джексонвилле во Флориде произошла на соревнованиях по киберспорту

Стрельба в Джексонвилле во Флориде произошла на соревнованиях по киберспорту

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В сети появилось видео со стрельбой в городе Джексонвилл (штат Флорида) во время киберспортивного турнира по видеоигре в американский футбол.

На кадрах прямой трансляции турнира по Madden NFL виден процесс игры, а также два участника соревнований. В какой-то момент комментатора прерывают звуки выстрелов, после чего видеотрансляция пропадает, однако аудио продолжает работать, стрельба продолжается вперемешку с криками очевидцев и пострадавших.

Стрельба произошла в воскресенье в развлекательном комплексе Jacksonville Landing.

Как утверждают очевидцы, стрелок был игроком, который участвовал в турнире и проиграл.

По данным местной полиции, подозреваемый в стрельбе погиб на месте, в настоящее время правоохранители выясняют, были ли у него сообщники, которые могли скрыться.

Новостной портал News4jax сообщил со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что в результате происшествия не менее четырех человек погибли, 11 получили ранения. В офисе местного шерифа заявили о "многочисленных жертвах".

О трагедии во Флориде проинформирован президент США Дональд Трамп.

Disturbing video/audio is being posted on social media following a "mass shooting" in Jacksonville.

**WARNING: This video/audio may be disturbing for some viewers** #TheLandingMassShooting pic.twitter.com/JKcQFUi3sU — CBS 4 News (@kgbt) 26 августа 2018 г.

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