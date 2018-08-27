NYT: Трампа не пригласили на похороны Маккейна

ВАШИНГТОН, 28 авг — РИА Новости. Президента США Дональда Трампа не пригласили на похороны сенатора Джона Маккейна, скончавшегося накануне, пишет New York Times со ссылкой на источники.

По информации издания, на похороны позвали вице-президента Майка Пенса. Также приглашены выступить с речью на похоронах экс-президенты Барак Обама и Джордж Буш-младший.

Дата похорон пока не объявлена.

Трамп и Маккейн, несмотря на принадлежность к одной, Республиканской партии, испытывали взаимную антипатию и нередко были противниками по политическим вопросам.

Маккейн скончался в ночь на воскресенье в возрасте 81 года. На протяжении последнего года он страдал от рака мозга. За день до кончины Маккейна его родственники объявили, что он решил прекратить лечение.

Как стало известно, гроб с телом сенатора в ближайшее время доставят в ротонду Капитолия.

Джон Маккейн считался одним из наиболее влиятельных американских политиков, в 2008 году боролся за пост президента от Республиканской партии, но проиграл кандидату от демократов Бараку Обаме.

Соболезнования в связи с кончиной Маккейна выразили президент Франции Эммануэль Макрон и канадский премьер Джастин Трюдо, глава МИД Норвегии Ине Эриксен Серейде, а также власти Пакистана, Украины и Британии.