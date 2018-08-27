NYT: Трампа не пригласили на похороны Маккейна

ВАШИНГТОН, 28 авг — РИА Новости. Президента США Дональда Трампа не пригласили на похороны сенатора Джона Маккейна, скончавшегося накануне, пишет New York Times со ссылкой на источники.
По информации издания, на похороны позвали вице-президента Майка Пенса. Также приглашены выступить с речью на похоронах экс-президенты Барак Обама и Джордж Буш-младший.
Дата похорон пока не объявлена.
Трамп и Маккейн, несмотря на принадлежность к одной, Республиканской партии, испытывали взаимную антипатию и нередко были противниками по политическим вопросам.
Маккейн скончался в ночь на воскресенье в возрасте 81 года. На протяжении последнего года он страдал от рака мозга. За день до кончины Маккейна его родственники объявили, что он решил прекратить лечение.
Джон Маккейн считался одним из наиболее влиятельных американских политиков, в 2008 году боролся за пост президента от Республиканской партии, но проиграл кандидату от демократов Бараку Обаме.
Соболезнования в связи с кончиной Маккейна выразили президент Франции Эммануэль Макрон и канадский премьер Джастин Трюдо, глава МИД Норвегии Ине Эриксен Серейде, а также власти Пакистана, Украины и Британии.