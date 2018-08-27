Бегство от российского газа. Меркель посетила Южный Кавказ

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Через неделю после переговоров с Владимиром Путиным в Берлине Ангела Меркель отправилась в турне по Южному Кавказу. Поездку назвали исторической еще до того, как канцлер ФРГ прибыла в регион. В Грузии она была десять лет назад, а в Армении и Азербайджане — ни разу. У президентов трех стран накопилось немало вопросов, Меркель мучил лишь один — может ли Европа положиться на каспийский газ как альтернативу российскому. Получила ли она ответ на этот вопрос — в материале РИА Новости.
Главным сюжетом мировых СМИ, когда Меркель ступила на грузинскую землю, стал букет роз. Его вручил грузинский премьер-министр Мамука Бахтадзе. Неделю назад цветы канцлеру ФРГ дарил Владимир Путин. На Западе его не раз упрекали за то, что он встречает женщин-политиков цветами. И вот эту традицию поддержали в Закавказье.
Впрочем, Россию на немецко-грузинских переговорах вспоминали не по этому поводу. Грузинские власти спрашивали у Меркель, когда Москва выведет войска из Южной Осетии и Абхазии. В ответ она назвала ситуацию вокруг территорий, которые Тбилиси по-прежнему считает своими, "несправедливой". И чтобы понять обстановку, отправилась туда с наблюдателями мониторинговой миссии ЕС. В селе Одзиси, на границе с Южной Осетией, канцлер в бинокль осмотрела российскую военную базу. И констатировала: "Процесс урегулирования конфликта будет долгим".
Уклончиво она ответила и на вопрос, когда Грузия сможет войти в НАТО и ЕС. "Такие вещи быстро не происходят. Сейчас готовятся вступить в ЕС Западные Балканы. Скоро Великобритания покинет союз. Исходя из этого, принять решение о членстве Грузии сложно", — пояснила Меркель.
Участники проекта решили построить в Грузии газохранилище. Летом его можно будет заполнять, чтобы избежать перебоев с поставками зимой. Германия согласилась финансировать строительство. Меркель подписала в Тбилиси соглашение о выделении на проект кредита в 150 миллионов евро.
Без лишних поворотов в Армении
Произнеся все протокольные любезности, Меркель предложила Пашиняну помощь в реализации соглашения об ассоциации с ЕС, которое армянские власти подписали в ноябре на облегченных условиях. Тот не возражал. Однако сразу дал понять, что "не будет делать резких поворотов во внешней политике", а продолжит дружить и с Россией, и с Европой.
По мнению представителя Центра региональных исследований в Ереване Микаэла Золяна, переговоры показали, что Армения не собирается по образцу Грузии менять внешнеполитический курс, хотя Берлин — важный экономический партнер Еревана. "По товарообороту — третий после России и Китая", — уточнил эксперт.
Завершив официальную часть встречи, Меркель и Пашинян прогулялись по центру Еревана, фотографировались с прохожими. В какой-то момент армянский премьер взял телефон у человека в толпе и сделал селфи. "Разлетевшееся по соцсетям фото стало лучшим подтверждением того, что в ЕС готовы общаться с новыми властями Армении", — подытожил Золян.
Прагматизм по-азербайджански
Визит Меркель в Азербайджан омрачил скандал. Власти запретили взъезд в страну депутату бундестага Альберту Вайлеру, который входил в состав немецкой делегации. Причина — немецкий парламентарий без разрешения Баку посещал Нагорный Карабах.
Негативный фон вокруг визита создавало и то, что накануне азербайджанские СМИ сообщили о возможном вступлении Баку в ОДКБ, которую на Западе считают "российской НАТО". Европейцев это удивило, ведь в ОДКБ входит главный противник Азербайджана — Армения. Более того, в прошлом году Баку принял обновленный план партнерства с НАТО.
На встрече с Ильхамом Алиевым канцлер Германии сразу заговорила о газе. Она признала, что российское топливо дешевле, но ради диверсификации Европа готова платить. Президент Азербайджана, в свою очередь, призвал Берлин активнее инвестировать в нефтегазовый сектор.
Затормозить туркменские поставки газа, по мнению Девяткова, способны законтрактованность основных объемов газа у Баку и Ашхабада, высокие затраты на строительство и обустройство месторождений туркменского участка газопровода. "Южный газовый коридор закладывался в 2013 году при высокой цене на газ. Сегодня газ почти в два раза дешевле, поэтому расходы на инфраструктуру проекта могут не окупиться. Неслучайно Алиев заявил, что мяч на стороне Туркмении", — отмечает эксперт.
После полного запуска газопровод сможет поставлять в Европу 31 миллиард кубометров газа в год. Мощность "Северного потока — 2" почти в два раза больше — 55 миллиардов кубометров. Таким образом, на свой главный вопрос Меркель получила ответ, но вряд ли он ее удовлетворил.