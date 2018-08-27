РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Бегство от российского газа. Меркель посетила Южный Кавказ

(обновлено: 08:09 27.08.2018)
014270
© AFP 2018 / StringerКанцлер Германии Ангела Меркель и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фотоКанцлер Германии Ангела Меркель и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
© AFP 2018 / Stringer

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Через неделю после переговоров с Владимиром Путиным в Берлине Ангела Меркель отправилась в турне по Южному Кавказу. Поездку назвали исторической еще до того, как канцлер ФРГ прибыла в регион. В Грузии она была десять лет назад, а в Армении и Азербайджане — ни разу. У президентов трех стран накопилось немало вопросов, Меркель мучил лишь один — может ли Европа положиться на каспийский газ как альтернативу российскому. Получила ли она ответ на этот вопрос — в материале РИА Новости.

Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
В Сети высмеяли Меркель за разглядывание российских военных в бинокль
Грузинские розы и бинокль для Меркель

Главным сюжетом мировых СМИ, когда Меркель ступила на грузинскую землю, стал букет роз. Его вручил грузинский премьер-министр Мамука Бахтадзе. Неделю назад цветы канцлеру ФРГ дарил Владимир Путин. На Западе его не раз упрекали за то, что он встречает женщин-политиков цветами. И вот эту традицию поддержали в Закавказье.

Впрочем, Россию на немецко-грузинских переговорах вспоминали не по этому поводу. Грузинские власти спрашивали у Меркель, когда Москва выведет войска из Южной Осетии и Абхазии. В ответ она назвала ситуацию вокруг территорий, которые Тбилиси по-прежнему считает своими, "несправедливой". И чтобы понять обстановку, отправилась туда с наблюдателями мониторинговой миссии ЕС. В селе Одзиси, на границе с Южной Осетией, канцлер в бинокль осмотрела российскую военную базу. И констатировала: "Процесс урегулирования конфликта будет долгим".

Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель. архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Бибилов пригласил Меркель в Южную Осетию
"В 2008 году, после августовской войны, Меркель посетила Тбилиси и потребовала вывода российских войск с "исконной грузинской территории". Это определение как минимум означало наличие особого статуса у Южной Осетии и Абхазии", — рассказывает РИА Новости кавказовед Сергей Маркедонов, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ. Канцлер и в этот раз вспомнила свое требование, уточняет эксперт. Но забыла, что тогда говорила о выводе именно из "ядра грузинского государства", а это давно выполнено.

Уклончиво она ответила и на вопрос, когда Грузия сможет войти в НАТО и ЕС. "Такие вещи быстро не происходят. Сейчас готовятся вступить в ЕС Западные Балканы. Скоро Великобритания покинет союз. Исходя из этого, принять решение о членстве Грузии сложно", — пояснила Меркель.

НАТО: история расширения
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
НАТО: история расширения

Акция памяти в связи с 5-й годовщиной событий в Южной Осетии. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Война 08.08.08: главная ошибка Запада
Куда важнее для нее самой было обсуждение реализации проекта Южного газового коридора. Этот газопровод, призванный обеспечить поставки азербайджанского газа с месторождения "Шах-Дениз — 2", Европа рассматривает как альтернативу российскому "Северному потоку — 2". Прокладка началась в 2015-м, а три месяца назад запустили первую из трех веток — через Грузию в Турцию, а потом в Грецию.

Участники проекта решили построить в Грузии газохранилище. Летом его можно будет заполнять, чтобы избежать перебоев с поставками зимой. Германия согласилась финансировать строительство. Меркель подписала в Тбилиси соглашение о выделении на проект кредита в 150 миллионов евро.

Флаги Грузии и США в совместном центре тренировок и оценок Грузия-НАТО. Архивное фото
© Sputnik / Александр Имедашвили
Перейти в фотобанк
В Грузии объяснили, почему страну не хотят видеть в НАТО
Старший научный сотрудник Института экономики РАН Андрей Девятков полагает, что на повестку переговоров повлияло недавнее восстановление российско-германских рабочих контактов. "Меркель должна была продемонстрировать НАТО, ЕС и Восточному партнерству, что диалог с Москвой ведется не вопреки их интересам. Отсюда поддержка территориальной целостности Грузии, обсуждение Южного газового коридора, который многие на Западе рассматривают как средство борьбы с "газовым диктатом" России", — отметил он.

Без лишних поворотов в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Премьер Армении объявил о начале "форсажа" реформ
Букет цветов ожидал Ангелу Меркель и в Армении. У трапа самолета ее встречал премьер-министр Никол Пашинян. И с первых же минут в интернете начали сравнивать, кому Меркель дружелюбнее улыбалась: Пашиняну или грузинскому премьеру. В Армении решили, что в Ереване канцлер улыбалась искреннее.

Произнеся все протокольные любезности, Меркель предложила Пашиняну помощь в реализации соглашения об ассоциации с ЕС, которое армянские власти подписали в ноябре на облегченных условиях. Тот не возражал. Однако сразу дал понять, что "не будет делать резких поворотов во внешней политике", а продолжит дружить и с Россией, и с Европой.

© AFP 2018 / Karen MinasyanКанцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Армении Никол Пашинян пожимают друг другу руки после пресс-конференции в Ереване. 24 августа 2018
© AFP 2018 / Karen Minasyan
Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Армении Никол Пашинян пожимают друг другу руки после пресс-конференции в Ереване. 24 августа 2018

По мнению представителя Центра региональных исследований в Ереване Микаэла Золяна, переговоры показали, что Армения не собирается по образцу Грузии менять внешнеполитический курс, хотя Берлин — важный экономический партнер Еревана. "По товарообороту — третий после России и Китая", — уточнил эксперт.

Города мира. Ереван. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Ни НАТО, ни иные форматы не заменят ОДКБ, заявили в парламенте Армении
Он обращает внимание на то, что Меркель согласилась помочь в урегулировании карабахского конфликта, но отмечает: "Никакой конкретики, как именно Германия собирается это делать, нет". "Меркель старалась не давать обещаний не только по Карабаху. Когда речь зашла и о либерализации визового режима между Арменией и ЕС, она тоже была предельно осторожна в формулировках", — добавляет Золян.

Завершив официальную часть встречи, Меркель и Пашинян прогулялись по центру Еревана, фотографировались с прохожими. В какой-то момент армянский премьер взял телефон у человека в толпе и сделал селфи. "Разлетевшееся по соцсетям фото стало лучшим подтверждением того, что в ЕС готовы общаться с новыми властями Армении", — подытожил Золян.

Прагматизм по-азербайджански

Визит Меркель в Азербайджан омрачил скандал. Власти запретили взъезд в страну депутату бундестага Альберту Вайлеру, который входил в состав немецкой делегации. Причина — немецкий парламентарий без разрешения Баку посещал Нагорный Карабах.

Сотрудники избирательной комиссии подсчитывают голоса избирателей на выборах президента Республики Азербайджан. 9 октября 2013
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Правящая партия Азербайджана обвинила ОБСЕ в предвзятом отчете
После этого демарша некоторые немецкие политики призвали Меркель отказаться от поездки. Но цена этому была бы слишком высока. "Азербайджан важен в диверсификации энергопоставок Европы", — не раз повторяла Меркель.

Негативный фон вокруг визита создавало и то, что накануне азербайджанские СМИ сообщили о возможном вступлении Баку в ОДКБ, которую на Западе считают "российской НАТО". Европейцев это удивило, ведь в ОДКБ входит главный противник Азербайджана — Армения. Более того, в прошлом году Баку принял обновленный план партнерства с НАТО.

Строительство Трансадриатического газопровода в Албании. Архивное фото
© AP Photo / Hektor Pustina
Азербайджан пригласил Украину к участию в "Южном газовом коридоре"
Кавказовед Нурлан Гасымов не видит в этом противоречий. Заявления о присоединении к ОДКБ он расценивает как элемент сбалансированной внешней политики Баку. И сильно сомневается, что это действительно произойдет. "В крайнем случае Азербайджан может войти в ОДКБ как государство-наблюдатель. Это не приведет к отказу Баку от политики неприсоединения к военно-политическим блокам, как и не помешает принимать участие в программах НАТО".

© REUTERS / Andreas RinkeКанцлер Германии Ангела Меркель и министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на фоне панорамы города Баку, Азербайджан. 25 августа 2018
© REUTERS / Andreas Rinke
Канцлер Германии Ангела Меркель и министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на фоне панорамы города Баку, Азербайджан. 25 августа 2018

На встрече с Ильхамом Алиевым канцлер Германии сразу заговорила о газе. Она признала, что российское топливо дешевле, но ради диверсификации Европа готова платить. Президент Азербайджана, в свою очередь, призвал Берлин активнее инвестировать в нефтегазовый сектор.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на торжественной церемонии открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в городе Эскишехир. 12 июня 2018
© REUTERS / Presidential Palace / Kayhan Ozer
Мнение: газопровод TANAP не покроет большие запросы Европы по газу
Кроме того, Меркель и Алиев обсудили перспективу поставок туркменского газа по Южному газовому коридору. Импортировать из Туркмении до недавнего времени было сложно из-за неопределенности правового статуса Каспийского моря. Но после недавнего подписания соответствующей конвенции Ашхабад может присоединиться к газопроводу.

Затормозить туркменские поставки газа, по мнению Девяткова, способны законтрактованность основных объемов газа у Баку и Ашхабада, высокие затраты на строительство и обустройство месторождений туркменского участка газопровода. "Южный газовый коридор закладывался в 2013 году при высокой цене на газ. Сегодня газ почти в два раза дешевле, поэтому расходы на инфраструктуру проекта могут не окупиться. Неслучайно Алиев заявил, что мяч на стороне Туркмении", — отмечает эксперт.

Трубы для строительства. Архивное фото
© Фото : Турецкий поток
США назвали альтернативу российскому газу в Европе
Европа рассматривает Южный газовый коридор как способ снизить зависимость от российского газа, но Москва конкуренции не опасается. Ежегодная потребность ЕС в газе достигает 500 миллиардов кубометров. Первоначальная же мощность газопровода не превысит 16 миллиардов кубометров.

После полного запуска газопровод сможет поставлять в Европу 31 миллиард кубометров газа в год. Мощность "Северного потока — 2" почти в два раза больше — 55 миллиардов кубометров. Таким образом, на свой главный вопрос Меркель получила ответ, но вряд ли он ее удовлетворил.

 

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена