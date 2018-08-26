Во Флориде киберспортсмен открыл стрельбу после проигрыша

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе во Флориде открыл огонь после проигрыша в игре на соревнованиях по киберспорту, сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на очевидца.

Ранее сообщалось о стрельбе в развлекательном комплексе Jacksonville Landing.

По словам одного из участников соревнований, стрелок был одним из игроков. После проигрыша он открыл огонь по людям, а затем убил себя. По словам очевидца, он видел, как стрелок убил двух или трех человек. В результате стрельбы есть многочисленные жертвы, уточнил офис шерифа. Ранее местные СМИ сообщали о 4 погибших и 11 раненых.